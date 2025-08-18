Cà Mau kỳ vọng cú hích từ dự án nâng cấp sân bay

Cảng hàng không Cà Mau, công trình đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, kỳ vọng trở thành cú hích phát triển hạ tầng giao thông, du lịch và giao thương hàng hóa của tỉnh

Những ngày giữa tháng 8, không khí chuẩn bị cho lễ khởi công tại Cảng hàng không Cà Mau khẩn trương hơn bao giờ hết. Diện tích gần 102 ha đã được bàn giao trọn vẹn. Theo ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) đã hoàn tất 100%, cho thấy nỗ lực bền bỉ của các cấp, ngành và sự đồng thuận hiếm có từ phía người dân.

Dân đồng thuận, chính quyền gần dân

DA mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với mục tiêu khai thác được các loại máy bay A320, A321 và tương đương. Khi hoàn thành, công suất của sân bay được nâng lên 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm, hướng tới năm 2050 đạt 3 triệu hành khách và 3.000 tấn hàng hóa, giữ vai trò là sân bay cấp 4C, đồng thời là sân bay quân sự cấp II.

Ông Phạm Thừa Liệt chia sẻ về sự đồng thuận của gia đình và bà con trong việc bàn giao mặt bằng để triển khai DA nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau

Để có mặt bằng sạch như hiện nay, hàng trăm hộ dân ở P.Tân Thành đã sẵn sàng bàn giao đất, nhường chỗ cho công trình hạ tầng mang tầm khu vực. Sự đồng thuận ấy không tự nhiên mà có, mà đến từ quá trình vận động, tuyên truyền bền bỉ, minh bạch và gần gũi của chính quyền cơ sở.

Ông Lâm Bảo Xuyên, Phó chủ tịch UBND P.Tân Thành, cho biết ngay sau khi DA được phê duyệt, phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các tổ công tác xuống tận nhà dân để giải thích chính sách, lắng nghe thắc mắc, tháo gỡ khó khăn. "Chúng tôi xác định rằng nếu người dân chưa hiểu, chưa thông thì chưa thể yên tâm triển khai. Chính vì vậy, mọi thông tin về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được công khai, giải thích rõ ràng", ông Xuyên nói.

Nhờ cách làm kiên trì và trách nhiệm ấy, mọi vướng mắc đều được giải quyết kịp thời, nhiều hộ còn chủ động bàn giao mặt bằng sớm hơn kế hoạch. Ông Phạm Thừa Liệt, một hộ dân bị ảnh hưởng, chia sẻ: "Người dân ở đây ai cũng ủng hộ, cán bộ cơ sở nhiệt tình, đến tận nơi giải thích. Mọi chuyện rõ ràng, minh bạch nên chúng tôi thống nhất bàn giao mặt bằng, coi như góp sức cho quê hương phát triển".

Từ hạ tầng giao thông đến động lực phát triển

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết ý nghĩa lớn nhất của DA không chỉ nằm ở việc có thêm một sân bay hiện đại, mà còn ở chỗ tạo cú hích cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch và giao thương hàng hóa. Với khả năng khai thác dòng máy bay Airbus A320, A321, khoảng cách từ Cà Mau đến Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM sẽ rút ngắn đáng kể. Hàng hóa, nông sản, thủy sản của địa phương sẽ có thêm kênh vận chuyển nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Một phần mặt bằng đã được người dân bàn giao, phục vụ DA nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau

Không chỉ phục vụ hành khách, quy hoạch hạ tầng hàng hóa cũng được tính toán kỹ lưỡng. Đến năm 2030, kho hàng với công suất 1.000 tấn/năm sẽ được bố trí phía tây nhà ga. Tầm nhìn 2050, công suất tăng gấp 3, cùng với hệ thống kho hàng mới phía đông nhà ga, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa đặc sản Cà Mau đến nhiều thị trường trong và ngoài nước.

Ở khía cạnh du lịch, Cà Mau vốn sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn, Đất Mũi, Hòn Khoai… nhưng hạn chế về hạ tầng giao thông khiến lượng khách đến còn khiêm tốn. Sân bay nâng cấp đồng nghĩa với việc Cà Mau có thể đón lượng lớn khách du lịch nội địa và quốc tế, mở ra cơ hội bùng nổ ngành dịch vụ, lưu trú và thương mại.

Người dân khẩn trương dọn dẹp mặt bằng phục vụ DA

Quyết tâm chính trị và niềm tự hào địa phương

Trong số 250 công trình khởi công và khánh thành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 trên cả nước, Cà Mau góp mặt với 3 DA lớn, gồm: Đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; Tuyến đường từ Đất Mũi đến Cảng Hòn Khoai và Cảng Hòn Khoai; Mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Trung ương, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong việc biến những DA trọng điểm thành động lực phát triển.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi nhấn mạnh, lễ khởi công ngày 19.8 không đơn thuần là nghi thức, mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. "Chúng tôi xác định đây là niềm tự hào, là động lực để làm việc nào dứt điểm việc nấy, đưa công trình vào khai thác sớm nhất, phát huy hiệu quả cao nhất", ông Bi nói.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2021 - 2030, sân đỗ tàu bay có sức chứa 4 vị trí đỗ, đến năm 2050 nâng lên 10 vị trí, đồng bộ với khu hàng không dân dụng mới. Nhà ga hành khách hiện hữu được mở rộng để đáp ứng 1 triệu lượt khách/năm, trước khi nhường chỗ cho nhà ga mới công suất 3 triệu lượt khách từ năm 2050. Tổng nhu cầu đất sử dụng tăng từ 184 ha hiện nay lên gần 245 ha vào năm 2050, đảm bảo dư địa phát triển dài hạn.

Cảng hàng không Cà Mau chuẩn bị bước vào DA nâng cấp, mở rộng, kỳ vọng trở thành cửa ngõ kết nối mới của ĐBSCL

Những con số này không chỉ cho thấy tầm nhìn chiến lược, mà còn khẳng định Cà Mau đã tính toán để sân bay không bị tụt hậu trước tốc độ phát triển của ngành hàng không. Trong tương lai, Cảng hàng không Cà Mau không chỉ là điểm đến, mà còn là điểm trung chuyển quan trọng, góp phần định vị vai trò của tỉnh trong mạng lưới giao thông quốc gia.

Lễ khởi công là sự khởi đầu cho một hành trình dài, hành trình mà Cà Mau đặt trọn niềm tin vào sức mạnh đồng thuận của người dân, sự quyết liệt của chính quyền và tầm nhìn chiến lược của dự án. Từ một sân bay nhỏ ở tận cùng Tổ quốc, Cảng hàng không Cà Mau đang trên đường trở thành "cửa ngõ bầu trời" mới của ĐBSCL, mang theo kỳ vọng về một tương lai kết nối, phát triển và hội nhập.