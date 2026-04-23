Cà Mau: Lại xảy ra sụt lún đường ở xã Cái Nước

Gia Bách
23/04/2026 17:38 GMT+7

Sụt lún xảy ra trên đường Kinh Xáng Đông Hưng (xã Cái Nước, Cà Mau) làm mặt đường nứt gãy dài 61 mét, tiềm ẩn nguy cơ lún sâu, gây khó khăn cho người dân lưu thông.

Ngày 23.4, lãnh đạo UBND xã Cái Nước (Cà Mau) xác nhận một vụ sụt lún lớn lại xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng 22.4.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 22.4, đường Kinh Xáng Đông Hưng (ấp Kinh Lớn, xã Cái Nước), đoạn qua phần đất của ông Nguyễn Văn Tăng, xảy ra sụt lún với chiều dài khoảng 61 mét, mặt đường nứt gãy, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Vụ sụt lún, sạt lở với chiều dài khoảng 61 mét, mặt đường nứt gãy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng của xã đã phối hợp Ban Quản lý dự án khu vực và cơ quan liên quan khảo sát hiện trạng.

Kết quả khảo sát cho thấy đoạn đường bị sụt lún có chiều dài khoảng 61 mét, độ sâu từ 0 đến 0,6 mét. Tại khu vực này, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nguy cơ tiếp tục sụt lún sâu hơn trong thời gian tới, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông.

Sụt lún gây gãy mặt đường

Do sự cố xảy ra vào thời điểm rạng sáng nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây, lắp đặt biển báo tạm thời nhằm cảnh báo, hạn chế người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Vụ sụt lún gây khó khăn cho người dân khi lưu thông

Hiện nguyên nhân sụt lún chưa được xác định. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục kiểm tra, xác minh và đề xuất giải pháp khắc phục.

Hiện nguyên nhân sụt lún chưa được xác định

Trước đó, rạng sáng 9.4, một đoạn đường Kinh Xáng Đông Hưng đi qua phần đất của ông Trương Văn Sinh (ấp Khánh Tư, xã Cái Nước) xảy ra sụt lún nghiêm trọng, làm biến dạng hoàn toàn mặt đường.

Hiện trường vụ sụt lún xảy ra ngày 9.4 trên địa bàn xã Cái Nước

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế UBND xã Cái Nước, khu vực bị sụt lún này có chiều dài khoảng 30 mét, độ sâu dao động từ 0,5 đến 1,2 mét, kèm theo vết nứt lan thêm khoảng 5 mét, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt lún. Đáng chú ý, tuyến đường này có mặt nhựa rộng 4,5 mét, vừa được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng từ tháng 11.2024 bằng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện Cái Nước (cũ).

Tin liên quan

Đường mới nâng cấp tại Cà Mau bất ngờ sụt lún, gây chia cắt giao thông

Đoạn đường vừa nâng cấp chưa đầy nửa năm ở xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) bất ngờ sụt lún dài khoảng 30 m trong rạng sáng, buộc phải phong tỏa, phân luồng giao thông khẩn cấp.

