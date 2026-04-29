Cà Mau lập đoàn kiểm tra tiêm chủng dịch vụ toàn tỉnh

Ngày 29.4, tin từ Sở Y tế Cà Mau cho biết, sở vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên toàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra do ông Vương Hữu Tiến, Phó giám đốc Sở Y tế, làm trưởng đoàn; 2 phó trưởng đoàn gồm Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế và Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Sở Y tế Cà Mau lập đoàn kiểm tra tiêm chủng dịch vụ trên toàn tỉnh ẢNH: G.B

Thành phần đoàn còn có đại diện các phòng chuyên môn của Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, cùng sự phối hợp của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương và đại diện UBND các xã, phường.

Đáng chú ý, cơ chế báo cáo được siết chặt với yêu cầu chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt kiểm tra, thư ký đoàn phải tổng hợp, báo cáo kết quả về Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế.

Trước đó, Sở Y tế Cà Mau cũng đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong tiêm chủng, nhằm ngăn chặn tình trạng thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận sau khi tỉnh này ghi nhận 2 ca dương tính, 1 tử vong do bệnh viêm não mô cầu. Việc quảng cáo sai lệch càng tiềm ẩn nguy cơ làm nhiễu thông tin, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của ngành y tế.

Theo nội dung văn bản, thời gian qua, tại một số cơ sở tiêm chủng xuất hiện tình trạng quảng cáo, giới thiệu dịch vụ quá mức. Không ít nội dung sử dụng hình ảnh ngành y tế, thông điệp truyền thông theo hướng gán ghép, thổi phồng, thậm chí tạo cảm giác nghiêm trọng không đúng thực tế về tình hình dịch bệnh để thu hút người dân. Những cách làm này không chỉ gây hiểu nhầm mà còn trực tiếp làm gia tăng tâm lý lo lắng trong cộng đồng.