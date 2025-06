Cà Mau: Lật vỏ lãi trên biển khiến 2 vợ chồng tử vong

Ngày 22.6, lãnh đạo UBND xã Viên An Đông (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) xác nhận, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông M.Q.H (54 tuổi, ngụ ấp Kinh Ráng, xã Viên An Đông), người bị mất tích sau vụ lật vỏ lãi trên biển.

Thi thể bà H.K.C được tìm thấy chiều cùng ngày bị rơi xuống biển ẢNH: CTV

Trước đó, sáng 20.6, ông M.Q.H và vợ là bà H.K.C (48 tuổi) cùng một số người dân ra biển đánh bắt thủy sản. Khu vực đánh bắt cách nhà ông H. khoảng 4 km. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm lật vỏ lãi của vợ chồng ông H., khiến cả 2 rơi xuống biển, mất tích.

Đến 17 giờ ngày 20.6, thi thể bà C. được tìm thấy ở bờ biển, đoạn thuộc ấp Cây Phước, xã Viên An Đông. Riêng ông H. mất tích trong nhiều giờ, lực lượng cứu hộ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm cả đêm lẫn ngày. Đến trưa 22.6, thi thể ông mới được tìm thấy.

Gia đình ông H. được chính quyền địa phương xác nhận thuộc diện khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra vụ lật vỏ lãi nêu trên, đại tá Lê Tấn Vinh, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Công an xã Viên An Đông cùng lực lượng liên quan tổ chức trục vớt phương tiện gặp nạn; đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân.