Ngày 9.1, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký báo hỏa tốc gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển tỉnh Cà Mau. Báo cáo nêu, từ ngày 8.11.2023 đến ngày 2.1.2024, trên vùng biển Cà Mau liên tiếp xảy ra 13 vụ tàu cá bị tấn công do tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau.



Có tàu cá bị tấn công 2 lần/ngày

Một trong những tàu cá bị tấn công là tàu CM-06377-TS của ngư dân Lê Quốc Huy. Ngày 29.11.2023, ông Lê Quốc Huy điều khiển chiếc tàu trên khai thác hải sản (kéo ốc bẫy mực) thì bị Lê Thanh Mơ điều khiển tàu cá CM-92428-TS đến ngăn cản không cho hoạt động, thậm chí còn đâm vào tàu của ông Huy, làm vỡ mạn tàu và ốp tàu.

Trước đó, ngày 23.11.2023, Mơ cũng điều khiển tàu cá trên đâm vào làm hỏng mạn trái tàu cá CM-06377-TS của ông Lê Quốc Huy. Đến ngày 5.12.2023, tàu cá của ông Huy thả ốc bẫy mực trên vùng biển H.U Minh (Cà Mau) thì có nhiều tàu cá khác đến ngăn cản và đâm làm thủng mũi tàu.



Tàu cá CM 91296-TS bị ném bom xăng cháy và chìm dần xuống biển NGƯ DÂN CUNG CẤP

Đặc biệt, tàu cá mang số CM-02926-TS trong 1 ngày bị tấn công 2 lần. Cụ thể, ngày 17.12.2023, tàu cá CM-02926-TS hoạt động trên vùng biển H.Trần Văn Thời (Cà Mau) bị một người tên Lợi (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời) đi trên vỏ lãi composite tiếp cận, ném vỏ chai bia và vỏ ốc bẫy mực vào tàu cá, may mắn không thiệt hại về tài sản. Sau đó người này rời đi.

Ít giờ sau, có 6 người khác đi trên vỏ composite tiếp tục áp sát tàu CM-02926-TS, dùng gậy đánh bị thương các ngư dân trên tàu, lấy đi khoảng 8 kg mực khô và 1 số vật dụng khác, ước trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5.12.2023, trên vùng biển H.U Minh, ông Lê Hoàng Hận điều khiển tàu cá CM-91296-TS thả ốc bẫy mực, thì có nhiều tàu cá khác đến ngăn cản không cho thả ốc. Sau đó, tàu cá của ông này bị tàu cá CM-92282-TS đâm làm hư hỏng.

Cũng trên vùng biển H.U Minh, ngày 16.12.2023, tàu cá CM-02841-TS của ông Nguyễn Thái Học đậu giữ ốc bẫy mực thì bị Lê Văn Tiếng điều khiển tàu cá CM-92979-TS đâm vào làm hư hỏng tàu. Đến ngày 18.12.2023, tàu cá CM- 02841-TS đang neo đậu lại tiếp tục bị Trương Vũ Minh điều khiển tàu CM-06377- TS đâm từ phía sau làm vỡ góc lái, mạn tàu và ốp cabin tàu.

Tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị tấn công NGƯ DÂN CUNG CẤP

Ngày 29.12.2023, tàu cá của ngư dân Lê Hoàng Quốc đang hoạt động thì bị những người đi trên tàu cá khác (chưa xác định chủ sở hữu) đến dùng ná thun, bắn đạn bi sắt làm ông Quốc bị thương. Tương tự, ngày 30.12.2023, tàu cá CM- 97980-TS đang hoạt động thì bị tàu cá CM-06337-TS ập đến, có người dùng ná thun, bắn đạn bi sắt, khiến 1 ngư dân bị thương vùng đầu và ngực.

Cũng trong ngày 29.12.2023, tàu cá CM-92324-TS đang hoạt động trên vùng biển H.Trần Văn Thời thì bất ngờ bị người trên phương tiện của một người tên Dạn (ngụ Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời) bắn bi sắt và bi keo làm vỡ kính cabin, khiến 1 ngư dân bị thương.

Mới đây nhất, ngày 2.1.2024, tàu cá CM-91296-TS đang neo đậu thì có 4 người điều khiển vỏ lãi composite đến, dùng chai thủy tinh chứa xăng, đốt ném qua tàu cá, hậu quả làm tàu cá bị cháy và chìm xuống biển.

Thành lập ban chuyên án phá án các vụ tàu cá bị tấn công



Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, trước đây xung đột quyền lợi, xảy ra tranh chấp giữa nghề lưới kéo (cào) với nghề ốc bẫy mực do cào làm hư ốc bẫy mực. Ngoài ra, còn xảy ra tình trạng trộm dùng phương tiện tốc độ cao, lợi dụng ban đêm lấy trộm ốc bẫy mực.

Qua nắm thông tin từ người dân, do phát sinh thỏa thuận giữa nhóm tàu cào với tàu ốc bẫy mực, dần dần dẫn đến dấu hiệu chiếm ngư trường trái phép để trục lợi. Nhóm tàu ốc bẫy mực chiếm dụng ngư trường sau đó thu tiền rồi cho nhóm tàu cào vào khai thác.

"Ngoài ra, trong quá trình chiếm ngư trường trái phép, các tàu cùng làm nghề ốc bẫy mực cũng đã mâu thuẫn với nhau. Thêm vào đó đã có xuất hiện các nhóm người sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí trên biển để tranh giành ngư trường", báo cáo nêu.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các địa phương và các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc. Đối với trường hợp đã rõ nghi phạm và hành vi, khẩn trương đưa ra xét xử theo quy định; đồng thời tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, không để phát sinh điểm nóng.

Theo thông tin mới nhất, Công an tỉnh Cà Mau đã thành lập ban chuyên án do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT làm phó ban thường trực, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện ven biển thành viên. Đến nay, phần lớn các vụ việc đã xác định được người vi phạm, đã khởi tố 1 vụ án, 5 bị can.