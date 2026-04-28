Cà Mau nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

Đa dạng hóa hình thức, lan tỏa chính sách đến từng người dân

Thời gian qua, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được BHXH tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ, có chiều sâu với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Nổi bật là việc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 63 hội nghị tập huấn tại 61/64 xã, phường, thu hút hơn 6.000 cán bộ chủ chốt của Mặt trận và các đoàn thể tham dự. Thông qua đó, chủ trương, chính sách được truyền tải trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng người dân.

BHXH tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt thuộc Ủy ban MTTQ khóm, ấp trong tỉnh ẢNH: TẤN PHÁT

Song song đó, BHXH tỉnh Cà Mau còn phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thực hiện hơn 400 tin, bài, phóng sự về chính sách BHXH, BHYT. Những nội dung này góp phần lan tỏa thông tin kịp thời, rộng rãi, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia. Đáng chú ý, BHXH tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử với hàng chục ngàn lượt truy cập mỗi tháng; fanpage trên nền tảng Facebook với hơn 7.500 người theo dõi; trang Zalo OA với gần 4.500 người quan tâm. Nội dung tuyên truyền được thiết kế sinh động, dễ hiểu thông qua các sản phẩm như infographic, motion graphic, video clip, bài viết ngắn gọn, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của người dân.

Các hình thức tuyên truyền ngày càng được đa dạng hóa. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, đưa chính sách đến tận khóm, ấp. Các đợt ra quân tuyên truyền trực tiếp, đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh được triển khai thường xuyên, tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận. Đặc biệt, các hoạt động chuyên đề như "Gian hàng an sinh xã hội" tại trường học, bệnh viện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, phụ huynh và người dân tham gia. Qua đó, góp phần hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần hơn với cộng đồng.

Nhân rộng mô hình hiệu quả, gắn tuyên truyền với chuyển đổi số

Từ thực tiễn triển khai, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng mang lại hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu như mô hình "Quyển sổ an sinh" tại xã Cái Đôi Vàm giúp tuyên truyền theo nhóm nhỏ, tiếp cận từng hộ gia đình. Mô hình "1 sổ + 1 sổ", "Ví tiết kiệm hội viên nông dân gắn với BHYT, BHXH tự nguyện" tại xã Phú Tân góp phần tăng nhanh số người tham gia. Đặc biệt, mô hình "3T: Tuyên truyền - Thuyết phục - Tham gia" tại xã Nguyễn Việt Khái phát huy hiệu quả, khi huy động lực lượng hội viên phụ nữ, nông dân trực tiếp tiếp cận, giải thích chính sách, góp phần tạo niềm tin, thay đổi nhận thức và thúc đẩy người dân chủ động tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh Cà Mau tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ẢNH: TẤN PHÁT

Vệc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. BHXH tỉnh Cà Mau tích cực hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID (BHXH số); sử dụng căn cước công dân, mã định danh cá nhân trong khám, chữa bệnh... Các kênh tư vấn trực tuyến được duy trì nhằm giải đáp kịp thời thắc mắc của người dân, nâng cao chất lượng phục vụ.

Thời gian tới, BHXH tỉnh Cà Mau xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.