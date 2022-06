Cà Mau: Người đàn ông 29 năm trốn truy nã ra đầu thú

Ngày 20.6,Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, việc người đàn ông 29 năm trốn truy nã ra đầu thú sau khi được sau khi được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau vận động. Đó là ông Hồ Đức Bình (62 tuổi, ngụ H.Đầm Dơi, Cà Mau).

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14.6.1993, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) ra lệnh truy nã đối với Hồ Đức Bình. Khi đó, ông Hồ Đức Bình là cán bộ Sở GTVT Minh Hải, bị truy nã về hành vi “giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước”, quy định tại điều 211 Bộ luật Hình sự năm 1985. Sau đó, Hồ Đức Bình bỏ trốn khỏi địa phương.

Khai nhận với cơ quan công an, khi bỏ trốn, ông Hồ Đức Bình đã đi nhiều nơi (không có địa chỉ cụ thể), có thời gian bỏ trốn sang Campuchia.





Được biết, hiện ông Hồ Đức Bình được tại ngoại để điều tra.

Lý giải việc, ông Bình được tại ngoại điều tra sau 29 năm trốn truy nã, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho rằng do ông Hồ Đức Bình tự nguyện ra đầu thú và hiện nhiều bệnh mãn tính, phải uống thuốc thuốc điều trị thường xuyên, có mẹ già yếu cần phải chăm sóc. Đặc biệt, hiện ông Bình có địa chỉ rõ ràng (ở ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, H.Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc liên quan đến việc ông Bình trốn truy nã 29 năm.