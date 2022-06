Công an Cà Mau cảnh báo lừa đảo qua mạng xã hội

Ngày 16.6, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết công an tỉnh này vừa phát đi thông báo, cảnh báo hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, các trang mạng xã hội.

Theo đó, thời gian qua, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, các trang mạng xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, nhằm lôi kéo, dụ dỗ những người hám lợi, nhẹ dạ, cả tin, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Công an tỉnh Cà Mau, thông báo một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo thường gặp trong thực tế trên địa bàn tỉnh để người dân cảnh giác.

Cụ thể, người lừa đảo giả danh nhân viên các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn. Nhưng để nhận được tài sản đó phải mất phí, nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp. Khi người dân nạp tiền vào để nhận thưởng, thì người lừa đảo chiếm đoạt số tiền đó và chặn liên lạc.

Giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi, chưa chuyển được hoặc thông báo phần mềm chuyển tiền Internet Banking của khách hàng bị lỗi... yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã số OTP để kiểm tra, sau đó đối tượng sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của khách hàng.

Giả danh cơ quan công an, tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng đưa để phục vụ công tác điều tra, xử lý...





Lập các trang Facebook giả mạo các nhãn hàng, trang thương mại điện tử, như: Tiki.vn, Lazada, Shopee... khi người dân nhắn tin hỏi cách thức cộng tác viên, sẽ được gửi thông tin về công ty, nhân viên chăm sóc khách hàng và yêu cầu gửi thông tin cá nhân, kết bạn Zalo để tư vấn. Ban đầu, họ gửi đường link các sản phẩm có giá trị nhỏ để người tham gia chọn, xác thực, chụp ảnh đơn hàng gửi cho họ qua Zalo, Facebook và chuyển tiền vào tài khoản do họ cung cấp. Sau đó, thì họ sẽ chuyển lại toàn bộ số tiền bỏ ra mua hàng cùng với hoa hồng từ 3 - 20%. Khi tạo được lòng tin bằng cách trả gốc, hoa hồng như cam kết, tiếp theo họ lấy lý do là “bạn được công ty nâng hạng” và gửi các đường link sản phẩm trên sàn có giá trị lớn hơn, tiếp tục yêu cầu người tham gia chụp lại hình ảnh sản phẩm và chuyển tiền cho họ. Khi nhận được tiền, họ không chuyển lại cho người tham gia mà tiếp tục thông báo phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác thì mới được chuyển lại tiền và hoa hồng. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt tiền của họ.

Người lừa đảo, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ảo…, do họ thiết lập, cam kết sẽ hưởng lợi nhuận cao khi tham gia hệ thống. Họ quảng bá, đánh bóng tên tuổi bằng cách đăng tin, bài trên các trang mạng xã hội, tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt offline, tự nhận là chuyên gia đầu tư, người truyền cảm hứng, người dẫn đường… để lừa đảo, kêu gọi đầu tư vào hệ thống do chúng thiết lập. Khi huy động được số tiền đủ lớn, thì sẽ can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Lợi dụng việc tiện lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, người lừa đảo lập ra các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook…) chạy quảng cáo để tiếp cận người có nhu cầu vay. Sau khi tiếp cận được, thì họ sẽ gửi các đường link kết nối với CH Play để người có nhu cầu vay cài đặt ứng dụng vào điện thoại và làm theo ứng dụng của app. Sau khi người có nhu cầu vay đăng nhập app để vay tiền thì app sẽ báo lỗi, các đối tượng yêu cầu người vay phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại app thì mới giải ngân được; sau khi người vay chuyển tiền, thì tiếp tục yêu cầu người vay mua bảo hiểm khoản vay hoặc đóng tiền phí giải ngân… để người vay phải thực hiện chuyển tiền nhiều lần, nếu không tiếp tục chuyển tiền thì sẽ thông báo người vay không lấy lại được tiền sau đó chiếm đoạt tiền của người vay...