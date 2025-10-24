Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cà Mau nhân rộng 1.500 ha nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn RAS-IMTA

Gia Bách
Gia Bách
24/10/2025 18:37 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch phát triển mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) với quy mô 1.500 ha.

Ngày 24.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA - hệ thống nuôi tôm tuần hoàn kết hợp đa tầng sinh học) quy mô 1.500 ha.

Cà Mau nhân rộng 1.500 ha nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn RAS-IMTA- Ảnh 1.

Cà Mau nhân rộng 1.500 ha nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn RAS-IMTA

ẢNH: G.B

Theo kế hoạch, Cà Mau đang đẩy mạnh bước chuyển từ mô hình nuôi tôm thay nước truyền thống sang nuôi ứng dụng công nghệ tuần hoàn khép kín. Toàn tỉnh phấn đấu mở rộng mô hình RAS-IMTA đạt 1.500 ha trong năm 2025, năng suất từ 22 - 25 tấn/ha/vụ. Các vùng nuôi được tổ chức theo chuỗi liên kết và hướng đến đạt chứng nhận quốc tế như ASC, BAP hoặc tương đương.

RAS-IMTA được xem là hướng đi mới giúp giảm phát thải, kiểm soát dịch bệnh và tận dụng tối đa tài nguyên nước. Mô hình này đã được thí điểm thành công tại một số địa phương trong tỉnh, mang lại năng suất vượt trội, giảm chi phí vận hành và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Việc nhân rộng mô hình không chỉ nhằm nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là phát triển vùng nuôi công nghệ cao, quy mô lớn, thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với đó, tỉnh đặt kỳ vọng mô hình RAS-IMTA sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng GRDP khu vực I (nông - lâm - ngư) của Cà Mau trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau nhận định, việc ứng dụng công nghệ nuôi tôm tuần hoàn và liên kết theo chuỗi giá trị là giải pháp then chốt để giữ vững vị thế Cà Mau - trung tâm tôm của cả nước, đồng thời tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xanh, bền vững vùng cực nam Tổ quốc.

Xem thêm bình luận