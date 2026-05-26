Sức khỏe

Cà Mau: Nhậu liên tục 11 tiếng, 1 người tử vong nghi do ngộ độc rượu

Gia Bách
26/05/2026 15:48 GMT+7

Sau cuộc nhậu kéo dài gần 11 giờ bằng rượu đế mua gần nhà, 3 người ở Cà Mau lần lượt nhập viện nghi ngộ độc methanol, trong đó 1 người tử vong, 2 người phải điều trị tích cực.

Ngày 26.5, lãnh đạo Chi cục An toàn thực phẩm Cà Mau cho biết đã có báo cáo liên quan vụ nghi ngộ độc rượu xảy ra tại phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, từ ngày 23 - 25.5, bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp nghi ngộ độc methanol sau cuộc nhậu tại nhà ông C.T.P (57 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm, Cà Mau).

Cụ thể, ông C.T.P nhập viện lúc 19 giờ ngày 23.5 với các triệu chứng đau ngực, vã mồ hôi, chóng mặt, đau đầu, đau thượng vị. Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê, thở máy, lọc máu và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện đa khoa Cà Mau đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu

Trường hợp thứ 2 là ông N.M.H (45 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu) nhập viện lúc 22 giờ ngày 24.5 trong tình trạng chóng mặt, lơ mơ, nhìn mờ. Đến khoảng 0 giờ ngày 25.5, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa Cà Mau để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến 6 giờ cùng ngày, bệnh nhân chuyển biến nặng, được gia đình đưa về và tử vong sau đó khoảng 1 giờ.

Trường hợp còn lại là ông C.T.N (57 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu), nhập viện lúc 7 giờ 30 ngày 25.5 với biểu hiện mệt nhiều, đau đầu, khó thở, đau vùng thượng vị. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, vẫn tiếp tục điều trị.

Nhậu từ 9 giờ đến 20 giờ

Theo người nhà ông C.T.P,  trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 22.5, ông P. tổ chức tiệc rượu tại nhà có 5 người cùng tham gia. Các món ăn trong bữa nhậu gồm cá chốt kho, lươn xào sả ớt, hạt sen luộc… Riêng rượu đế được mua tại khu vực gần nhà.

Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 20 giờ cùng ngày. Sau đó, 3 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc và được đưa đi cấp cứu. 

Qua triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ, ngành chức năng bước đầu xác định các trường hợp cấp cứu nói trên nghi ngờ bị ngộ độc rượu chứa methanol. 

Hiện cơ quan chức năng đang truy xuất nguồn gốc rượu, lấy mẫu kiểm nghiệm và rà soát những người từng sử dụng cùng nguồn rượu để theo dõi sức khỏe.

Ngành y tế Cà Mau cũng khuyến cáo người dân không sử dụng rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ ngộ độc rượu ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng.

