Thời sự

Cà Mau: Nợ thuế gần 29 tỉ đồng, một công ty du lịch bị thu hồi đất

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
14/10/2025 18:24 GMT+7

Nợ thuế gần 29 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định thu hồi hơn 63.000 m2 đất.

Ngày 14.10, tin từ Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định thu hồi hơn 63.000 m2 đất, thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ địa chính số 09, tại P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu cũ) của Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu; đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo đúng quy định.

Cà Mau: Nợ thuế gần 29 tỉ đồng, một công ty du lịch bị thu hồi đất- Ảnh 1.

Khu đất bị thu hồi của Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo quyết định, việc thu hồi đất là do Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai 2024. Cụ thể, công ty nợ thuế với số tiền gần 29 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở NN-MT tỉnh triển khai quyết định thu hồi đất đến Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Thu hồi và quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu theo quy định pháp luật.

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cũng được giao phối hợp các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định pháp luật. Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm quản lý và khai thác khu đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Chi cục Thuế khu vực XX xử lý nợ thuế đối với Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu theo quy định pháp luật. Đề nghị Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Sở TN-MT để quản lý theo quy định pháp luật.

nợ thuế thu hồi đất cà mau
