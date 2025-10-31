Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Nữ doanh nhân thủy sản kêu oan vụ hủy hoại tài sản 35 triệu đồng

Gia Bách
Gia Bách
31/10/2025 20:36 GMT+7

TAND khu vực 1 tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử nữ doanh nhân thủy sản Âu Ngọc Vững về tội hủy hoại tài sản.

Ngày 31.10, TAND khu vực 1, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm bị cáo là nữ doanh nhân Âu Ngọc Vững (57 tuổi, ở Cà Mau) về tội hủy hoại tài sản. Sau phần tranh luận, HĐXX thông báo sẽ tuyên án vào chiều 3.11.

Theo cáo trạng, ngày 18.4.2021, Âu Ngọc Vững cùng cháu ruột và một số người chưa xác định nhân thân đến phần đất đang tranh chấp với ông H.Q.C ở P.6, TP.Cà Mau (cũ). Tại đây, nhóm người này được cho là đã cưa 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi do ông C. quản lý, sử dụng.

- Ảnh 1.

Nữ doanh nhân thủy sản Âu Ngọc Vững kêu oan vụ hủy hoại tài sản 35 triệu đồng

ẢNH: G.B

Đến ngày 21.4.2021, bị cáo Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế lái xe cuốc san phẳng lối đi bị đập phá trước đó để cắm trụ bê tông. Cơ quan chuyên môn xác định tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 35 triệu đồng.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thu Hương, người bào chữa cho bị cáo, cho rằng Hội đồng định giá tài sản đã vi phạm quy trình, chỉ dựa vào tài liệu do cơ quan công an cung cấp mà không xác định chính xác giá trị thiệt hại. Luật sư cũng cho rằng, cáo buộc chưa làm rõ ai là người trực tiếp cưa cây, đập tường hay cạy gạch, cũng như chưa xác định cụ thể phần tài sản bị hư hại và không bị hư hại.

Luật sư Hương nhấn mạnh giữa bị cáo và ông H.Q.C đã có tranh chấp đất kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm; sau khi hòa giải không thành, ông C. tự xây lối đi trên phần đất đang tranh chấp.

Phía bị hại khẳng định bà Vững là người chỉ đạo chặt cây, đập tường, làm hư hỏng tài sản, dù các tài sản này không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là phần đất gia đình đang quản lý. Đại diện bị hại đề nghị tòa buộc bà Vững bồi thường hơn 116 triệu đồng thiệt hại và gần 12 triệu đồng chi phí thuê xe cuốc nhổ cọc.

Đại diện Viện KSND khu vực 1 giữ nguyên quan điểm truy tố, cho rằng hành vi của bị cáo cấu thành tội hủy hoại tài sản theo khoản 1 điều 178 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nhưng đề nghị mức án từ 1 đến 2 năm cải tạo không giam giữ do bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.

Trước tòa, bị cáo Âu Ngọc Vững cho rằng mình chỉ dọn dẹp, phát quang phần đất cha mẹ để lại, không cố ý hủy hoại tài sản người khác. Trong lời nói sau cùng, bị cáo bật khóc, mong HĐXX xem xét lại toàn bộ vụ án để sớm được quay lại kinh doanh.

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Âu Ngọc Vững phạm tội hủy hoại tài sản với mức án từ 1 đến 2 năm cải tạo không giam giữ.


Xem thêm bình luận