Cà Mau: Phát hiện kỳ đà hoa quý hiếm trong phòng ngủ

Sáng 17.4, anh Võ Hoàng Lâm (ngụ khóm 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) chủ động trình báo và giao nộp một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm cho cơ quan chức năng.
Khoảng 22 giờ ngày 16.4, trong lúc dọn dẹp nhà, gia đình anh Lâm phát hiện một con kỳ đà xuất hiện trong phòng ngủ. Lo ngại con vật chạy lạc, có thể bị bắt hoặc gây nguy hiểm, gia đình đã tạm thời khống chế và liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp, thả về tự nhiên.
Qua xác định, đây là kỳ đà hoa (kỳ đà nước), con cái, nặng khoảng 2,8 kg, dài hơn 1,2 m, đang trong giai đoạn lột da, thuộc nhóm IIB – loài nguy cấp, quý hiếm. Khu vực phát hiện cách Vườn quốc gia U Minh Hạ khoảng 20 km.
Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Trần Văn Thời đã bàn giao cá thể kỳ đà hoa cho kiểm lâm để chăm sóc và hoàn tất các thủ tục thả về môi trường tự nhiên.
Bình luận (0)