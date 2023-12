Cà Mau: Phát hiện thi thể nam giới trong tư thế treo cổ

Ngày 21.12, lãnh đạo UBND xã Khánh An xác nhận, vừa phát hiện thi thể nam giới ở tư thế treo cổ và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Ngay sau đó, người tử vong được xác định là M.V.C (33 tuổi, ngụ ấp 13, xã Khánh An).

M.V.C là con riêng của vợ ông N.V.T, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông T. cùng mẹ ruột của C. đi lao động ở Bình Dương, M.V.C ở lại nhà cha dượng. Nhiều ngày qua không thấy C. xuất hiện, người dân địa phương báo đến chính quyền địa phương.

Chiều 20.12, công an viên ấp 13, xã Khánh An cùng 2 người khác tổ chức đi tìm M.V.C Khi đến nhà của cha dượng của M.V.C (ở ấp 13, xã Khánh An) thì phát hiện M.V.C tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đang ở giai đoạn phân hủy mạnh.

Cơ quan chức năng H.U Minh đã bàn giao thi thể M.V.C cho gia đình an táng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xã Khánh An hỗ trợ nơi an táng cho C..