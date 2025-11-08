Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Phiên tòa giả định chống IUU thu hút hàng trăm ngư dân

Gia Bách
Gia Bách
08/11/2025 17:31 GMT+7

Sáng 8.11, hội trường xã Khánh Lâm (Cà Mau) chật kín người dân đến dự phiên tòa giả định về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", một trong những hành vi liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phiên tòa giả định do TAND tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp của Báo Công lý tổ chức, thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư và tháng cao điểm chống khai thác IUU (15.10 - 15.11.2025) do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phiên tòa giả định nhưng bài học thật

Tình huống được dựng lại từ vụ án có thật. Đó là đầu năm 2023, Lê Minh Huy ( xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) mua một tàu cá không giấy tờ, tự gắn biển số giả và tổ chức cho thuyền trưởng cùng ba ngư phủ khai thác trái phép ở vùng biển Thái Lan. Chuyến đi kéo dài hơn một tháng thì bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ.

Phiên tòa giả định chống IUU thu hút hàng trăm ngư dân Khánh Lâm dự khán - Ảnh 1.

Phiên tòa giả định thu hút đông đảo người dân đến dự

ẢNH: G.B

Tại "phiên tòa", bị cáo Huy thừa nhận hành vi, tỏ ra hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam và phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Theo HĐXX, hành vi của Huy không chỉ vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trong công tác chống khai thác IUU, làm tổn hại lợi ích của ngành thủy sản Việt Nam.

Tuyên truyền 'chạm' đến ngư dân

Ngay sau phiên xử, buổi tọa đàm pháp luật được tổ chức để ngư dân trực tiếp nêu câu hỏi, trao đổi với đại diện các cơ quan chức năng. Bà Trần Hồng Ửng, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm cho biết, xã hiện có 707 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó gần 200 tàu có chiều dài trên 15 m.

Phiên tòa giả định chống IUU thu hút hàng trăm ngư dân Khánh Lâm dự khán - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao quà cho ngư dân tiêu biểu của xã Khánh Lâm

ẢNH: G.B.

"Phiên tòa giả định giúp bà con dễ hình dung hậu quả pháp lý, nhận thức rõ hơn về quy định pháp luật. Đây là hình thức tuyên truyền hiệu quả, giúp người dân không chỉ biết luật mà còn sống cùng luật", bà Ửng nói.

Đại tá Phạm Viết Huân, Trưởng phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, khẳng định: "Việc xử lý hình sự các hành vi vi phạm IUU thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện chế tài đủ mạnh, đảm bảo tính răn đe, tiến tới mục tiêu gỡ 'thẻ vàng' EC".

Kết thúc phiên tòa giả định, ban tổ chức trao 20 phần quà cho ngư dân tiêu biểu của xã. Những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, như lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân khi ra khơi - "đánh bắt có ý thức, tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh ngư dân Việt Nam trên biển".

