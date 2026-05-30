Cà Mau ra quân khám sức khỏe toàn dân, phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo

Sáng 30.5, Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc đợt 3 cho người dân, nhằm hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức của cộng đồng, chuyển tư duy từ "chờ có bệnh mới chữa" sang chủ động "phòng bệnh" và tầm soát bệnh sớm.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tham dự chương trình ẢNH: GIA BÁCH

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết đợt ra quân lần này tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức cho người dân trong việc chủ động khám sức khỏe định kỳ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngay sau buổi lễ, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành khám và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 100 người dân trên địa bàn phường Bạc Liêu.

Người dân ở phường Bạc Liêu được khám sàng lọc ẢNH: GIA BÁCH

Cùng thời điểm, tại Trạm y tế xã Đầm Dơi cũng diễn ra chương trình khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 1.000 người dân. Chương trình có sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn từ Trường đại học Dược Cần Thơ và Hệ thống y tế MEDIC Thanh Vũ.

Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe toàn dân đợt này được triển khai rộng rãi toàn tỉnh. Trong đó, ngành y tế ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế như: người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Người dân ở xã Đầm Dơi được khám sàng lọc ẢNH: GIA BÁCH

Phẫu thuật mắt miễn phí cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng cùng ngày, tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) đã phối hợp tổ chức chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những bệnh nhân được phát hiện mắc các bệnh lý về mắt thông qua kết quả khám sàng lọc từ đợt 1 và đợt 2.

Đến động viên các y bác sĩ và người dân, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể thầy thuốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ông Luân chia sẻ, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chung tay cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội.

Các bác sĩ khám mắt cho người dân trước khi thực hiện phẫu thuật ẢNH: GIA BÁCH

Hiện số lượng người dân Cà Mau, đặc biệt là người cao tuổi, mắc các bệnh về mắt còn rất lớn, phổ biến nhất là đục thủy tinh thể. Dù hằng năm Bệnh viện Mắt Cà Mau đã nỗ lực phẫu thuật cho hơn 6.000 trường hợp, nhưng nhu cầu điều trị của người nghèo tại các vùng sâu, vùng xa vẫn rất cao. Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kỳ vọng thời gian tới, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp tục đồng hành, mang chương trình ý nghĩa này đến với nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh khẳng định, chương trình không chỉ đơn thuần mang lại ánh sáng cho người bệnh, mà còn là hành động thiết thực của đơn vị nhằm chung tay cùng ngành y tế Cà Mau thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thêm nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về những người yếu thế trong xã hội.