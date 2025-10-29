Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau sắp xét xử lưu động 2 vụ án IUU tại cửa biển Sông Đốc

Gia Bách
Gia Bách
29/10/2025 16:26 GMT+7

Hai vụ án liên quan hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại xã Sông Đốc (Cà Mau) trong tháng 11 tới đây.

Ngày 29.10, ông Phạm Văn Sử, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau (đơn vị được giao làm Tổ trưởng Tổ xử lý vi phạm về IUU) cho biết, 2 vụ án "vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới" và "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", liên quan đến IUU, sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại xã Sông Đốc (Cà Mau) trong tháng 11.2025.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án IUU

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo IUU tỉnh Cà Mau, liên ngành Công an, Viện KSND, TAND tỉnh đã phối hợp rà soát toàn bộ vụ việc liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp, phục vụ công tác kiểm tra, gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC).

Cà Mau sắp xét xử lưu động hai vụ án IUU tại cửa biển Sông Đốc - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử lưu động vụ vi phạm về IUU vào cuối tháng 9.2025 vừa qua tại Cà Mau

ẢNH: G.B

Qua rà soát, các cơ quan tố tụng xác định có 4 vụ án và 2 vụ việc có dấu hiệu liên quan IUU đang được thụ lý. Trong đó, từ ngày 15 đến 16.10.2025, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 8 bị can trong 5 vụ án. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Đến ngày 20.10, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã ban hành 5 cáo trạng, truy tố toàn bộ 8 bị can và chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để chuẩn bị xét xử. Việc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử được xem là thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU, góp phần khẳng định nỗ lực gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản Việt Nam.

Hai vụ án điểm được chọn xét xử lưu động tại Sông Đốc

Theo kế hoạch, ngày 12.11, tại xã Sông Đốc (địa bàn có hoạt động khai thác và giao thương hải sản sôi động nhất tỉnh), TAND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự liên quan IUU.

Vụ thứ nhất là vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, do bị can Trần Trung Cang (34 tuổi, ở xã Sông Đốc) thực hiện. Theo cáo trạng, ngày 13.2, Cang điều khiển tàu cá CM 91987-TS cùng 5 thuyền viên xuất bến sang vùng biển Malaysia để nhận 68,5 tấn hải sản trị giá gần 689 triệu đồng. Khi tàu quay về vùng biển Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển đã bắt giữ cùng tang vật. Cang bị truy tố theo khoản 3 điều 189 bộ luật Hình sự.

Vụ thứ hai là tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, với 3 bị can chính gồm: Đinh Công Lý (37 tuổi), Tô Hiền Đệ (53 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (42 tuổi). Nhóm bị can này bị cáo buộc tổ chức cho nhiều thuyền viên đưa tàu CM-91056-TS và CM-92601-TS sang vùng biển Malaysia để khai thác thủy sản trái phép. Các thuyền viên sau đó bị cơ quan chức năng bang Sabah, Malaysia bắt giữ ngày 6.4.2025.

Cáo trạng xác định Đinh Công Lý bị truy tố theo điểm a khoản 3 điều 348, còn Đệ và Linh bị truy tố theo điểm c khoản 2 điều 348 bộ luật Hình sự.

Theo ông Phạm Văn Sử, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, phiên tòa lưu động tại Sông Đốc là hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền pháp luật sâu rộng, thể hiện thái độ kiên quyết của tỉnh trong việc xử lý các hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép và khai thác, vận chuyển hải sản trái phép trên biển.

Xét xử lưu động không chỉ nhằm răn đe, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho ngư dân, mà còn góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của Cà Mau với Chính phủ trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về chấm dứt IUU, từng bước gỡ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam.



Tin liên quan

Cà Mau: Xét xử lưu động vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Cà Mau: Xét xử lưu động vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

TAND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án 'tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép' tại TT.Sông Đốc, nơi có cửa biển lớn nhất tỉnh này.

Khám phá thêm chủ đề

xét xử lưu động Vi phạm IUU Thẻ vàng cà mau IUU khai thác thủy sản bất hợp pháp
Bình luận (0)

