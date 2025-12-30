Cà Mau thành lập Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh

Ngày 30.12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức công bố quyết định thành lập Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau. Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặt ở số 1 Nguyễn Tất Thành, P.Bạc Liêu (Cà Mau), tức trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu cũ.

Nơi đây sẽ lưu giữ, bảo tồn và trưng bày có hệ thống các tư liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh quá trình hình thành, phát triển và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ lịch sử.

Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức thành lập Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bảo tàng còn là thiết chế văn hóa - giáo dục quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cách mạng lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở VH-TT-DL phối hợp với các đơn vị có liên quan, khẩn trương khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình một cách nghiêm túc, khoa học. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng phương án cải tạo, điều chỉnh công năng, bảo đảm yêu cầu trưng bày, lưu trữ, bảo quản hiện vật.

Ngoài ra, tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, nhất là hiện vật gốc gắn liền với các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh qua các thời kỳ, bảo đảm tính chân thực, khoa học.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển bảo tàng số, cổng thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ nghiên cứu, học tập và tham quan từ xa và tăng cường phối hợp với các trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, đưa hoạt động tham quan, học tập lịch sử trở thành nội dung thường xuyên, thiết thực và cũng sẽ là một địa điểm cho du khách tham quan góp phần phát triển du lịch cho tỉnh.

Thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Cà Mau, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm đặt tại địa chỉ số 16 - 18 Cù Chính Lan, P.Bạc Liêu (Cà Mau). Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong lựa chọn con đường phát triển bằng tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, giữ vai trò trung tâm tạo ra những giá trị mới. Tỉnh Cà Mau kỳ vọng trung tâm sẽ trở thành điểm hội tụ và kết nối trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học, sự năng động của cộng đồng doanh nhân, khát vọng vươn lên của người trẻ và tầm nhìn kiến tạo của chính quyền.



