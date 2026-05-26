Giáo dục

Cà Mau: Thi tuyển vào lớp 10 đóng tối đa 250.000 đồng/học sinh/đợt thi

Gia Bách
26/05/2026 10:41 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định về cơ chế thu và sử dụng dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2026 - 2027. Các cơ sở giáo dục sẽ tính đầy đủ chi phí dịch vụ tuyển sinh và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động này.

Ngày 26.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh vừa ban hành quyết định về cơ chế thu và sử dụng dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2026 - 2027. Quy định áp dụng đối với học sinh, học viên đăng ký tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục công lập cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo quyết định, mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm học 2026 - 2027 được xác định dựa trên chi phí thực tế phục vụ công tác tuyển sinh, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh. Những khoản chi đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí khác bảo đảm sẽ không được tính vào chi phí tuyển sinh.

Đối với hình thức thi tuyển, mức thu được xây dựng trên cơ sở dự toán chi phí tổ chức kỳ thi tại cơ sở giáo dục và các hoạt động chung do Sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện. Với hình thức xét tuyển, các cơ sở giáo dục căn cứ dự toán chi phí của Hội đồng tuyển sinh để xác định mức thu bình quân trên mỗi học sinh đăng ký.

Quyết định cũng quy định rõ mức thu tối đa đối với từng hình thức tuyển sinh; trong đó, thi tuyển vào lớp 10 có mức thu tối đa 250.000 đồng/học sinh/đợt thi; phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 tối đa 200.000 đồng/môn thi; xét tuyển lớp 1 tối đa 40.000 đồng/học sinh/đợt xét tuyển.

Đối với tuyển sinh vào các trường THPT chuyên, mức thu tối đa dao động từ 300.000 đồng đến 650.000 đồng/học sinh/đợt thi, tùy theo số lượng thí sinh đăng ký. Mức thu xét tuyển lớp 6 và lớp 10 được xác định theo quy mô số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh tại từng cơ sở giáo dục.

Theo lộ trình thực hiện, từ năm học 2026 - 2027, các cơ sở giáo dục sẽ tính đầy đủ chi phí dịch vụ tuyển sinh và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động này.

Quyết định cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải niêm yết, công khai mức thu tối thiểu 5 ngày làm việc trước khi tổ chức thu; quản lý, sử dụng nguồn thu đúng mục đích, đúng quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau được giao chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, giám sát việc thu và sử dụng nguồn thu dịch vụ tuyển sinh trên địa bàn tỉnh.

Xét tuyển ĐH: Đăng ký 10 nguyện vọng chỉ nộp lệ phí 5 nguyện vọng được không?

Từ ngày 31.7, thí sinh bắt đầu bước vào giai đoạn thanh toán lệ phí xét tuyển ĐH theo hình thức trực tuyến. Trong đó, nhiều quy định nộp lệ phí thí sinh cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

