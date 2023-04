Cà Mau: Thiếu tá công an mất tích khi đang tuần tra trên sông

Ngày 27.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đang phối hợp địa phương tổ chức tìm kiếm thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó trưởng Công an xã Đông Thới, H.Cái Nước (Cà Mau), bị tai nạn và mất tích khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên sông.

Đoạn sông thiếu tá công an mất tích C.T.V.

Trước đó, ngày 26.4, Công an xã Đông Thới phối hợp Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Cái Nước xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự - an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Thiếu tá Nguyện được phân công đi kiểm tra đường thủy cùng với trung úy Đỗ Hoàng Quyết, Cán bộ Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an H.Cái Nước.

Đến 1 giờ 15 ngày 27.4, thiếu tá Nguyện điều khiển vỏ lãi đến đoạn sông Bảy Háp, thuộc ấp Mỹ Điền, xã Đông Thới, H.Cái Nước thì phương tiện bị chìm. Lực lượng tuần tra đường bộ và người dân cứu vớt được trung úy Hoàng Quyết, còn thiếu tá Nguyện mất tích.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo một Phó giám đốc trực tiếp đến nơi xảy ra vụ việc; chỉ đạo các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày vẫn chưa chưa tìm được thiếu tá Nguyện và phương tiện.

"Nơi thiếu tá Nguyện mất tích là sông lớn, nước chảy rất xiết nên công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Người dân địa phương đang hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ", nguồn tin cho biết thêm.