Cà Mau tìm 'vua cua' nặng nhất để xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngày 4.11, ông Quách Văn Ấn, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị đang triển khai cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Đây là điểm nhấn của Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025, nhằm tôn vinh thương hiệu đặc sản nổi tiếng và khẳng định vị thế vùng nuôi cua lớn nhất cả nước.

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 1 vào năm 2022, con cua giành giải nhất khi đó có trọng lượng 1,452 kg ẢNH: G.B

Theo Sở KH-CN, cuộc thi nhận đăng ký cua dự thi từ ngày 20.10 đến 15 giờ ngày 18.11. Cua tham dự phải là cua biển có nguồn gốc Cà Mau, còn sống, sạch, đầy đủ bộ phận và có trọng lượng tối thiểu 1,452 kg. Mỗi tổ chức, cá nhân được phép gửi nhiều mẫu dự thi.

Ban tổ chức sẽ cân, đo và ghi nhận trực tiếp tại điểm thi. Trọng lượng là tiêu chí chính để xác định cua đạt kỷ lục. Nếu hai con cua có trọng lượng bằng nhau, kích thước mai cua sẽ được sử dụng làm tiêu chí phụ. Con cua nặng nhất sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối 18.11 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (P. An Xuyên, TP.Cà Mau). Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.

Ông Quách Văn Ấn cho biết: "Cuộc thi không chỉ tạo không khí sôi động cho Ngày hội Cua Cà Mau mà còn là dịp khẳng định giá trị đặc sản địa phương, lan tỏa thương hiệu cua Cà Mau đến thị trường trong và ngoài nước".

Năm 2022, Cà Mau từng tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 1". Con cua giành giải nhất khi đó có trọng lượng đúng 1,452 kg, được trao thưởng 15 triệu đồng. Năm nay, kỷ lục mới nếu được xác lập sẽ được công nhận ở cấp quốc gia.