Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Cà Mau tìm 'vua cua' nặng nhất để xác lập kỷ lục Việt Nam

Gia Bách
Gia Bách
04/11/2025 15:44 GMT+7

Người nuôi và thương lái Cà Mau đang có cơ hội xác lập kỷ lục Việt Nam với con cua biển nặng nhất, trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025.

Ngày 4.11, ông Quách Văn Ấn, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị đang triển khai cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Đây là điểm nhấn của Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025, nhằm tôn vinh thương hiệu đặc sản nổi tiếng và khẳng định vị thế vùng nuôi cua lớn nhất cả nước.

- Ảnh 1.

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 1 vào năm 2022, con cua giành giải nhất khi đó có trọng lượng 1,452 kg

ẢNH: G.B

Theo Sở KH-CN, cuộc thi nhận đăng ký cua dự thi từ ngày 20.10 đến 15 giờ ngày 18.11. Cua tham dự phải là cua biển có nguồn gốc Cà Mau, còn sống, sạch, đầy đủ bộ phận và có trọng lượng tối thiểu 1,452 kg. Mỗi tổ chức, cá nhân được phép gửi nhiều mẫu dự thi.

Ban tổ chức sẽ cân, đo và ghi nhận trực tiếp tại điểm thi. Trọng lượng là tiêu chí chính để xác định cua đạt kỷ lục. Nếu hai con cua có trọng lượng bằng nhau, kích thước mai cua sẽ được sử dụng làm tiêu chí phụ. Con cua nặng nhất sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối 18.11 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (P. An Xuyên, TP.Cà Mau). Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.

Ông Quách Văn Ấn cho biết: "Cuộc thi không chỉ tạo không khí sôi động cho Ngày hội Cua Cà Mau mà còn là dịp khẳng định giá trị đặc sản địa phương, lan tỏa thương hiệu cua Cà Mau đến thị trường trong và ngoài nước".

Năm 2022, Cà Mau từng tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 1". Con cua giành giải nhất khi đó có trọng lượng đúng 1,452 kg, được trao thưởng 15 triệu đồng. Năm nay, kỷ lục mới nếu được xác lập sẽ được công nhận ở cấp quốc gia.

Tin liên quan

Kỷ lục chờ được xác lập tại Ngày hội cua Cà Mau lần 2

Kỷ lục chờ được xác lập tại Ngày hội cua Cà Mau lần 2

Tỉnh Cà Mau đang gấp rút chuẩn bị Ngày hội cua lần thứ 2, năm 2025 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Khám phá thêm chủ đề

cua cà mau ngày hội cua xác lập kỷ lục Việt Nam Cuộc thi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận