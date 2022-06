Cà Mau: Tuyên dương 12 gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng công an

Ngày 2.6, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa tổ chức tuyên dương 12 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng. Đây là 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động năm 2021.

Thượng tá Hồ Việt Triều, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an trong tỉnh, 12 cá nhân được tuyên dương đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, bồi dưỡng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Kế thừa và phát huy từ giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu”, đây là lần đầu tiên giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” trong lực lượng Công an tỉnh được tổ chức, nhằm khen thưởng, tôn vinh đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác và thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn.





Giải thưởng sẽ là niềm động viên, khuyến khích, tạo động lực để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh trong thời gian tới.

Được biết, 12 gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng lần này sẽ trích một phần tiền thưởng để thực hiện công trình thanh niên ý nghĩa đối với lực lượng công an xã tại địa bàn biên giới, hải đảo.