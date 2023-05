Cà Mau ứng phó mưa lớn, lốc, ngập lụt và nước dâng

Ngày 15.5, tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa ban hành phương án ứng phó mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn với 3 kịch bản.

Mưa lớn, triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực ở TT.Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân, Cà Mau bị ngập vào ngày 11.7.2022 CTV

Cụ thể: kịch bản 1, mưa lớn kèm theo lốc, sét với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Kịch bản 2, mực nước lũ cao (do ảnh hưởng bởi mưa kết hợp triều cường) từ báo động 1 đến dưới báo động 2 tại các trạm trên 1 lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc) cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 1; từ báo động 2 đến dưới báo động 3 cộng 1 mét tại các trạm trên 1 lưu vực sông và từ báo động 1 đến dưới báo động 2 tại các trạm trên nhiều lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc), cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 2; từ báo động 2 đến dưới báo động 3 cộng 1 mét tại các trạm trên nhiều lưu vực sông (Gành Hào, Cửa Lớn, Ông Đốc, Đầm Dơi, Rạch Gốc), cấp độ rủi ro do ngập lụt cấp 3.

Kịch bản 3, độ cao nước dâng kết hợp với thủy triều gây ra mực nước tổng cộng cao từ 1 - 2 mét cho khu vực ven biển Đông và ven biển Tây, cấp độ rủi ro do nước dâng cấp 2 và độ cao nước dâng kết hợp với thủy triều gây ra mực nước tổng cộng cao từ trên 2 - 3 mét cho khu vực ven biển Tây đi qua địa bàn tình, cấp độ rủi ro do nước dâng cấp 3.

Mục tiêu thực hiện các kịch bản nêu trên nhằm nâng cao năng lực, chủ động, kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng theo các cấp độ rủi ro của các ngành, các cấp và người dân; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng gây ra trên địa bàn tỉnh. Không để xảy ra thiệt hại về người do mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, nước dâng gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.