Cà Mau với khát vọng vươn xa

Lợi thế "không nơi nào có được"

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, chia sẻ với lợi thế độc đáo về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, Cà Mau đang mở rộng cánh cửa, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cà Mau sở hữu ba mặt giáp biển, chiều dài bờ biển hơn 250 km. Đây là điều kiện đặc biệt thuận lợi để phát triển kinh tế biển, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản đến năng lượng tái tạo và logistics. Tỉnh còn được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam, tiêu biểu là Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ. Đây là "lá phổi xanh" quý giá, vừa có ý nghĩa bảo tồn, vừa mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái đặc sắc. Đây cũng là tiềm năng mà ít địa phương nào có được.

Thi công cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau

Cà Mau từ lâu được xem là "thủ phủ tôm" của Việt Nam. Với diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước, đặc biệt là mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng, sản phẩm tôm Cà Mau xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, vùng ven biển Cà Mau được đánh giá là một trong những khu vực có tiềm năng điện gió tốt nhất khu vực miền Nam. Tỉnh đang thu hút nhiều dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn.

Thi công tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau

Hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tuyến đường huyết mạch được nâng cấp, mở rộng, đặc biệt là các dự án cao tốc kết nối vùng đang được triển khai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cà Mau với các trung tâm kinh tế lớn như TP.Cần Thơ và TP.HCM. Nổi bật các dự án trọng điểm, như: cao tốc Cà Mau - Cái Nước; Cái Nước - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Khu nuôi tôm công nghiệp, cùng các dự án điện gió ven biển phường Nhà Mát, tỉnh Cà Mau

Hệ thống cảng biển, cảng cá, logistics cũng đang được chú trọng đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế biển và xuất khẩu hàng hóa. Đây chính là "đòn bẩy" quan trọng giúp Cà Mau nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, Cà Mau còn là trung tâm năng lượng khí - điện - đạm quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển công nghiệp năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau

Lời mời gọi từ cực Nam của Tổ quốc

Ông Huỳnh Công Quân cho rằng, Cà Mau xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, hỗ trợ hạ tầng… được áp dụng linh hoạt, phù hợp với từng lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Dự án điện năng lượng mặt trời ở phường Nhà Mát, tỉnh Cà Mau

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Cà Mau đã chủ động tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức tiếp xúc và làm việc với nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Qua đó giới thiệu các dự án mang tính chiến lược, như: tổ hợp dự án Khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch, dịch vụ hậu cần cảng và năng lượng; dự án Cụm năng lượng công nghiệp chuyên biệt (SEIC), Trung tâm nông - thủy sản; các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời, các cụm công nghiệp, logistics, nhiệt điện LNG và nông nghiệp công nghệ cao... Loạt dự án này được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới. Qua đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo cú hích quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Với tiềm năng, thế mạnh nổi bật cùng định hướng phát triển rõ ràng, Cà Mau đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Đây không chỉ là vùng đất giàu tài nguyên mà còn là nơi hội tụ khát vọng vươn lên, đổi mới và phát triển bền vững.