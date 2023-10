Cà Mau xử lý vi phạm nồng độ cồn không có ‘vùng cấm’

Xử phạt khoảng 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Cà Mau đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nổi bật phải kể đến việc Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thành lập 2 tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn trật tự - trật tự an toàn giao thông là Tổ 21 và Tổ 56 lần lượt vào các năm 2020 và 2021, bao gồm lực lượng CSTT, CSGT, CSCĐ, CSHS, CSĐT tội phạm về ma túy...

Lực lượng làm Tổ 56 làm nhiệm vụ vào đêm 26.10 Ảnh: Gia Bách

Thượng tá Trần Việt Cường, Phó trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, kiêm phụ trách Tổ 21, cho biết trước khi Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới được ban hành, tỉnh Cà Mau đã siết chặt quy định nồng độ cồn. Chính vì vậy, hiện tại, người dân chấp hành tốt khi tham gia giao thông, số người vi phạm giảm khoảng 80%. Trước đây, trung bình 1 đêm, Tổ 21 phát hiện từ 30 đến 40 trường hợp vi phạm, nay chỉ ở mức hơn 10 trường hợp.

"Tổ công tác 21 tuần tra, kiểm soát tất cả địa bàn trong tỉnh. Tổ không chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, vi phạm luật giao thông mà còn đảm bảo an ninh trật tự. Thường, sau khi tuần tra địa bàn huyện thì quay về TP.Cà Mau tuần tra, kiểm soát đến 2 giờ sáng ngày hôm sau có kíp trực khác thay. Nhờ sự quyết liệt đó, đến nay, tổ đã lập biên bản xử phạt khoảng 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn", thượng tá Cường cho biết thêm.

Một người vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng Tổ 56 lập biên bản Ảnh: Gia Bách

Trung tá Lý Thanh Vũ, Đội phó đội tuần tra kiểm soát (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau) thông tin, Tổ 56 có 10 - 15 lực lượng thực hiện tuần tra ban đêm. Trong quá trình làm việc, tổ cũng gặp nhiều trường hợp không hợp tác, thậm chí có trường hợp chống đối, buông lời lẽ xúc phạm, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ luôn nhắc nhau cố gắng giữ bình tĩnh, thuyết phục người dân. Trước tiên, mỗi cán bộ chiến sĩ phải thực hiện đúng chuẩn mực về tác phong khi tiếp xúc với người dân.

Không có vùng cấm, không ngoại lệ

Ngoài xử lý vi phạm nồng độ cồn, Tổ 21 còn làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Ảnh: Gia Bách

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT Cà Mau được quán triệt phải xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm giao thông theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, của Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh là "không có vùng cấm, không ngoại lệ".

Đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thì lực lượng CSGT sẽ ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, xử lý 25 trường hợp cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn và toàn tỉnh phát hiện, xử phạt 13.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 71,9 tỉ đồng.

Thời gian qua, Công an Cà Mau làm tốt công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quan điểm "không có vùng cấm, không ngoại lệ" Ảnh: Gia Bách

Nhìn lại việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đang được triển khai cho thấy, Nghị quyết của Chính phủ đã được Công an Cà Mau quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Thượng tá Trần Quốc Phong, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau chia sẻ: "Tinh thần xử lý là "không có vùng cấm, không ngoại lệ". Các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ngoài xử lý theo quy định, lực lượng CSGT còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, cơ quan theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ".