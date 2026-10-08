Cà Mau yêu cầu mỗi người có ít nhất một kỹ năng số phục vụ cuộc sống

Ngày 8.10, tại công viên Hùng Vương, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động "Ngày hội toàn dân học tập số" và khai trương "Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau". Đây là một trong những hoạt động điểm của tỉnh hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi công nghệ được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và đời sống ẢNH: GIA BÁCH

Tham dự lễ phát động có bà Đinh Thị Linh Hương, Phó cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học - Công nghệ); ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Kỹ năng số phải giúp giải quyết công việc hằng ngày

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công nghệ được đưa vào cuộc sống. Người dân phải biết sử dụng, cán bộ biết khai thác, doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng; dữ liệu được sử dụng hiệu quả để phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Yêu cầu ấy đặt việc học tập số trong mối liên hệ trực tiếp với nhu cầu của người học. Với người dân, đó là kỹ năng sử dụng dịch vụ số. Với cán bộ, công chức, viên chức, việc học gắn với khai thác công nghệ phục vụ công việc. Với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đó là ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại diện Bộ Khoa học - Công nghệ thực hiện nghi thức khai trương “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau” ẢNH: GIA BÁCH

Chương trình mang chủ đề "Chuyển đổi số Cà Mau: Từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất - phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị". Theo ông Luân, việc học tập số phải gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân cần chủ động trang bị ít nhất một kỹ năng số thiết thực.

Trong quá trình đó, Tổ công nghệ số cộng đồng cần phát huy mạnh mẽ vai trò hướng dẫn. Những nhóm được ông Luân lưu ý là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và các hộ kinh doanh. Việc hỗ trợ cần hướng tới giúp họ tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số.

Lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua, Cà Mau đã xây dựng và đưa vào vận hành nền tảng "Bình dân học vụ số". Đến nay, nền tảng có hơn 37.000 tài khoản đăng ký, gần 490.000 lượt học tập, tương tác và xem bài giảng; hơn 80.000 lượt học viên hoàn thành các khóa học.

Nội dung học tập được xây dựng thành 48 khóa học với 109 video bài giảng. Các bài học tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, an toàn thông tin và kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây cũng là những nội dung gắn với yêu cầu sử dụng công nghệ trong đời sống, công việc và kinh doanh mà tỉnh đặt ra.

Thêm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp

Cùng với trang bị kỹ năng cho từng người, ông Nguyễn Minh Luân đề nghị việc học tập số gắn với các nhiệm vụ đang triển khai tại địa phương. Trong đó, hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo cùng các nền tảng số.

Sự đồng hành được đặt ra với cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghệ số và các tổ chức xã hội. Theo đề nghị của Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng hiệu quả những nền tảng, dịch vụ này.

Đại diện doanh nghiệp công nghệ giới thiệu các ứng dụng AI tại hội thảo ở Cà Mau, gắn với nhu cầu quản lý, điều hành và phục vụ người dân ẢNH: GIA BÁCH

Tại chương trình, tỉnh khai trương "Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau". Cổng được xây dựng làm đầu mối để doanh nghiệp tra cứu chính sách, kết nối chuyên gia, tiếp cận các giải pháp công nghệ và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trong quá trình chuyển đổi số.

Những chức năng này gắn với các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp: tìm hiểu chính sách, tiếp cận giải pháp và có nơi gửi yêu cầu hỗ trợ. Viettel Cà Mau đồng hành xây dựng, vận hành cổng với nguồn lực gần 1 tỉ đồng mỗi năm.

Ứng dụng AI từ bài toán tàu cá, điện gió

Sáng cùng ngày, Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp với Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức hội thảo "Cơ chế, chính sách ưu đãi và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số - động lực chuyển đổi số, tăng trưởng mới cho tỉnh Cà Mau".

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, bà Đinh Thị Linh Hương, Phó cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học - Công nghệ), nhấn mạnh phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) cần được đặt trên nền tảng hoàn thiện hành lang pháp lý, cùng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và hỗ trợ tài chính.

Các đại biểu tìm hiểu robot và thiết bị ứng dụng AI tại khu trưng bày công nghệ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 ở Cà Mau ẢNH: GIA BÁCH

Đối với Cà Mau, bà Hương cho rằng tỉnh cần tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương. Những ứng dụng được bà đề cập gồm thiết bị số trong giám sát tàu cá, cảm biến và điều khiển điện gió. Đồng thời, tỉnh cần hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ, từng bước đưa AI vào quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Tại hội thảo, chuyên gia và đại biểu trao đổi về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số và AI; ứng dụng AI trong quản trị, điều hành, phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu suất của cán bộ, công chức, viên chức.

Các nội dung về AI trong quản lý, điều hành, phục vụ người dân và nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ trên phạm vi quốc gia cũng được thảo luận. Đại diện doanh nghiệp công nghệ giới thiệu các mô hình AI phục vụ công vụ.

Theo nhận định của các chuyên gia, ứng dụng AI trong công vụ góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Triển khai AI trong khu vực công cũng giúp Cà Mau chủ động phát triển hệ sinh thái số, khai thác hiệu quả nguồn lực công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Kết thúc hội thảo, đại diện Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo kỳ vọng lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường có thêm thông tin, kinh nghiệm, định hướng để xây dựng kế hoạch và giải pháp phù hợp; thúc đẩy công nghiệp công nghệ số, ứng dụng AI và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.