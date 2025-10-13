Cá nhân kinh doanh muốn được giảm trừ gia cảnh, ngành thuế nói gì?

Trước đây, bà Phan Thị Thanh Đào (trú TP.HCM) đóng thuế thu nhập cá nhân và đăng ký giảm trừ gia cảnh tại công ty. Từ giữa năm 2019 đến nay, bà nghỉ làm, về kinh doanh tự do. Nguồn thu nhập tự do của bà khoảng 13 - 15 triệu đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành, không có giảm trừ gia cảnh khi tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh ẢNH: NGỌC THẮNG

Hiện, bà Đào chưa lập gia đình, sống chung với bố mẹ (sinh năm 1931 và 1936) và bà không được xem xét giảm trừ gia cảnh. Gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính, bà đề nghị cơ quan chức năng xem xét bổ sung giảm trừ gia cảnh cho người có thu nhập từ kinh doanh tự do.

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 17 TP.HCM cho biết, căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

"Theo quy định hiện hành thì không có giảm trừ gia cảnh khi tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh", Thuế cơ sở 17 T.HCM trả lời để bà Phan Thị Thanh Đào được biết, thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.