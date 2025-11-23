Cá nhân, tổ chức gửi hàng cứu trợ miền Trung có thể gọi hotline của Vietjet

Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi hàng cứu trợ vui lòng liên hệ với Vietjet qua hotline: 0918716828 tại Hà Nội và 0912384770 tại TP.HCM; hoặc email: cuutro@vietjetair.com để được hỗ trợ đăng ký vận chuyển.

Trước đó, do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lắk, Khánh Hoà những ngày gần đây, việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, sân bay đã phải tạm ngừng hoạt động. Nhiều chuyến bay đến và đi từ các sân bay Phù Cát, Tuy Hoà và Cam Ranh cũng chịu ảnh hưởng, phải điều chỉnh kế hoạch bay.

Để hỗ trợ người dân và du khách, Vietjet cũng đã triển khai đổi thời gian bay miễn phí hoặc hoàn bảo lưu không thu phí theo điều kiện vé cho hành khách có chuyến bay khởi hành tại các sân bay ảnh hưởng.

Cụ thể, các chuyến bay khởi hành từ sân bay Cam Ranh từ 20.11 đến hết 23.11; các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tuy Hoà từ ngày 20.11 đến hết 25.11 và các chuyến bay khởi hành từ sân bay Phù Cát từ 19.11 đến hết 23.11 sẽ được hỗ trợ theo chính sách trên.

Hãng bay thông báo hành khách liên hệ Tổng đài 1900 1886, các phòng vé chính thức của Vietjet hoặc đại diện Vietjet tại các sân bay Cam Ranh, Tuy Hoà, Phù Cát để được hỗ trợ.



