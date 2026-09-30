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    Thời sự

    Cả nước tổ chức tuần văn hóa đại đoàn kết từ 18 - 24.11

    Thu Hằng
    Thu Hằng
    Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 35 ngày 30.9 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

    Theo đó, các hoạt động từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) sẽ được kết nối thành “tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc”, tổ chức tại cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố và các địa bàn cơ sở trên cả nước.

    Theo Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24.11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026.

    Từ 18 - 24.11, tổ chức tuần văn hóa đại đoàn kết trên cả nước - Ảnh 1.

    Từ 18 - 24.11, tổ chức tuần văn hóa đại đoàn kết trên cả nước

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Thủ tướng yêu cầu các hoạt động lấy người dân làm trung tâm, trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng; tránh hành chính hóa, phô trương, hình thức và lãng phí.

    Các địa phương có thể tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực; trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống; trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; giới thiệu nghề, làng nghề và thực hành, truyền dạy di sản.

    Bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa và các không gian sáng tạo được khuyến khích tổ chức triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động giao lưu. Hoạt động văn hóa lưu động được chú trọng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá, gắn với kích cầu du lịch.

    Có bản đồ số về các hoạt động văn hóa

    Thủ tướng yêu cầu tăng ứng dụng công nghệ, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng bá các giá trị văn hóa trong nước và ra quốc tế.

    Bộ VH-TT-DL được giao hoàn thành, đưa Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam vào sử dụng trước ngày 15.11. Nền tảng cung cấp thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên cả nước.

    Các địa phương đồng thời phải bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; xử lý tình trạng lễ hội biến tướng, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức giá trị di sản.

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