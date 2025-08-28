Ca nương Kiều Anh chia sẻ lý do đồng hành cùng nhãn hàng nước súc miệng hàng đầu TheraBreath

TheraBreath và Ca nương Kiều Anh - Sự kết hợp hoàn hảo!

Tháng 5 vừa qua, hãng nước súc miệng cao cấp TheraBreath đã chính thức công bố Ca nương Kiều Anh trở thành đại sứ thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Sự kiện quy tụ đại diện Tập đoàn Church & Dwight, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar, các chuyên gia nha khoa cùng hơn 50 nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung đình đám như Ca nương Kiều Anh…

Ca nương Kiều Anh hiện là đại sứ thương hiệu TheraBreath tại Việt Nam

Xuất thân từ một gia đình 7 đời gắn bó với nghệ thuật ca trù, Kiều Anh sớm khẳng định tên tuổi trên các sân khấu lớn như Vietnam's Got Talent 2013, Giọng hát Việt 2015... Hình ảnh nữ nghệ sĩ vừa gìn giữ tinh thần truyền thống, vừa bắt nhịp đời sống hiện đại giúp Kiều Anh sở hữu chiều sâu câu chuyện, phù hợp với chiến lược phát triển của các thương hiệu đề cao giá trị bền vững.

Với TheraBreath, câu chuyện bền vững này gắn liền cùng trải nghiệm hơi thở sạch, thơm lâu dài và cảm giác êm dịu khi sử dụng. Điểm khác biệt của sản phẩm nằm ở công nghệ OXYD-8® phát triển từ sodium chlorite, giúp cân bằng pH và loại bỏ trực tiếp các hợp chất lưu huỳnh gây mùi - khác biệt với cách che mùi tạm thời của các dòng nước súc miệng khác trên thị trường.

Nhờ đó, trải nghiệm sử dụng sản phẩm không chỉ mang lại hơi thở sạch thơm lâu dài mà còn êm dịu, phù hợp với những người cần sự chăm sóc nhẹ nhàng cho vùng hầu họng. Chính nền tảng khoa học này đã củng cố định vị "doctor-formulated" và trải nghiệm dịu nhẹ đặc trưng của TheraBreath.

TheraBreath có thể giúp ngăn ngừa hôi miệng lên tới 12h

Ra mắt tại Việt Nam, nhãn hàng đã gắn thông điệp khoa học của mình với hình ảnh Ca nương Kiều Anh - một nghệ sĩ luôn cần giữ hầu họng và kiểm soát hơi thở tối ưu. Sự song hành này giúp công năng sản phẩm và hình tượng đại sứ trở nên thống nhất, dễ chạm tới công chúng.

"Chúng tôi tin rằng một đại sứ không chỉ cần nổi tiếng mà còn phải truyền tải được tinh thần của sản phẩm. Kiều Anh là hiện thân của sự tinh tế và kỷ luật - giá trị trùng khớp với triết lý của TheraBreath. Cô ấy mang trong mình sự am hiểu văn hóa Việt, đồng thời thể hiện phong cách sống hiện đại, giúp chúng tôi kết nối thông điệp 'hơi thở sạch bền lâu' với người tiêu dùng Việt", đại diện Tập đoàn Church & Dwight chia sẻ.

Đặc biệt, tại sự kiện ra mắt, việc Kiều Anh xuất hiện ở vị trí trung tâm càng thể hiện chiến lược gắn kết biểu tượng văn hóa Việt với sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ. Cách tiếp cận này không chỉ giới thiệu tính năng mà còn kiến tạo cầu nối cảm xúc, lan tỏa thông điệp thương hiệu một cách tự nhiên.

Không chỉ là hợp tác thương mại, lý do đặc biệt khiến Kiều Anh "gật đầu" với TheraBreath!

TheraBreath là thương hiệu đầu tiên Kiều Anh đảm nhiệm vai trò đại sứ. Trước đó, cô chia sẻ chưa từng nhận lời mời hợp tác nào vì muốn tập trung theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và hình ảnh nghệ sĩ thính phòng.

Ca nương Kiều Anh phát biểu tại sự kiện ra mắt TheraBreath tại Việt Nam

Với nữ ca sĩ, thanh quản là tài sản quý giá nên cô luôn đặt tiêu chí cao trong việc lựa chọn dòng nước súc miệng an toàn. Vì vậy, Ca nương Kiều Anh và các thành viên gia đình từ lâu luôn tin dùng TheraBreath. Và khi nhãn hàng gửi lời mời, nữ ca sĩ đã nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Kiều Anh cho biết cô là người đã trải nghiệm sản phẩm và ấn tượng bởi khả năng giữ hơi thở tươi mới hàng giờ liền. Và nữ ca sĩ cảm thấy việc trở thành đại sứ của TheraBreath là sự lựa chọn hoàn toàn tự nhiên.

"Đây là loại nước súc miệng tốt nhất mà tôi từng dùng, sản phẩm không cay, nhẹ dịu và phù hợp cho cả gia đình. Sau thời gian trải nghiệm thực tế, tôi tin rằng TheraBreath xứng đáng được biết đến nhiều hơn tại Việt Nam", Kiều Anh nói.

Kiều Anh muốn TheraBreath được biết đến nhiều hơn tại Việt Nam

Về phương diện truyền thông, Kiều Anh giúp một thương hiệu quốc tế kể câu chuyện với giọng điệu rất bản địa. TheraBreath không tìm đến nghệ sĩ trẻ, phổ biến, mà ưu tiên một gương mặt đại diện tinh tế, chuẩn mực và củng cố được niềm tin vào định vị "một công thức nước súc miệng từ nha sĩ". Và Ca nương Kiều Anh đã hoàn thành tốt vai trò khi kể câu chuyện của một ca sĩ đầy tính văn hóa Việt, vừa lan tỏa thói quen chăm sóc bản thân và gia đình khoa học.

TheraBreath sử dụng công nghệ loại bỏ trực tiếp các hợp chất lưu huỳnh gây mùi

Ở khía cạnh thẩm mỹ, thiết kế nắp cam nổi bật nhưng tinh giản của TheraBreath đồng điệu với phong cách duy mỹ, thanh lịch của Kiều Anh. Chính sự tương hợp này khiến thông điệp ra mắt nhanh chóng được công chúng đón nhận.

Sự đồng hành giữa TheraBreath và Ca nương Kiều Anh khẳng định sự gặp gỡ giữa khoa học chuẩn y khoa và bản sắc văn hóa Việt. Và với công thức OXYD-8® đã được Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA) chứng nhận, thương hiệu này cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt một hơi thở tự nhiên, lành mạnh và tự tin.