Ca phẫu thuật u tủy sống đặc biệt cho bệnh nhân người Mỹ béo phì

Ngày 4.11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công ca phẫu thuật u tủy sống vùng thắt lưng cho nam bệnh nhân 37 tuổi, quốc tịch Mỹ. Đây là ca mổ phức tạp do khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh, trong khi người bệnh béo phì độ 3, nặng 165 kg.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau lưng, tê bì, yếu 2 chân và đi lại khó khăn. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng phát hiện khối u ngoài tủy trong màng cứng, kích thước khoảng 3 cm, tại vị trí đốt sống L2.

Dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được loại bỏ hoàn toàn ẢNH: S.X

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quang Huy (Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Vì vậy, ê kíp phải sử dụng kính vi phẫu thần kinh để quan sát, bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh.

Với sự phối hợp giữa Khoa Ngoại thần kinh và Gây mê hồi sức, sau 3 giờ phẫu thuật dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u được lấy bỏ hoàn toàn.

Với sự phối hợp của ê kíp Khoa Ngoại thần kinh và Khoa Gây mê hồi sức, ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đã lấy hoàn toàn khối u. Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê kíp sử dụng hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM) để giám sát và bảo vệ các chức năng thần kinh

Sau ca mổ, bệnh nhân người Mỹ hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới ẢNH: S.X

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt. Chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân đã có thể đứng dậy đi lại và tự sinh hoạt bình thường.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết việc bệnh nhân quốc tịch Mỹ lựa chọn bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật thần kinh phức tạp là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế...