Cà phê Việt từng bước khẳng định vị thế tại thị trường quốc tế

Chuyến xe ‘Thức giấc với mùa vàng’ ghé thăm vườn nhà chú Đỗ Văn Thanh, nông dân trồng cà phê gần 30 năm ở xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng

Hành trình chuẩn hóa GlobalGAP cho nông sản Việt

Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm, người trồng cà phê tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang từng bước thay đổi phương thức canh tác. Từ mô hình sản xuất truyền thống, nhiều nông hộ đã chuyển sang hướng sản xuất bền vững, quản lý quy trình chặt chẽ và tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP.

Sự thay đổi này không chỉ đến từ kỹ thuật, mà còn từ tư duy của người nông dân: chú trọng truy xuất nguồn gốc, quản lý dinh dưỡng khoa học và đảm bảo chất lượng đồng đều cho từng vụ mùa.

Trong hành trình đó, chương trình "Thức giấc với mùa vàng" đã ghé thăm vườn cà phê của chú Đỗ Văn Thanh, người nông dân đã gắn bó với cây cà phê gần 30 năm tại huyện Bảo Lâm. Theo chú Thanh, để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường, người nông dân không chỉ dựa vào kinh nghiệm "hiểu cây, hiểu đất", mà còn cần áp dụng những giải pháp canh tác khoa học.

"Quản lý dinh dưỡng đúng cách giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch và duy trì sức sinh trưởng ổn định cho vụ sau", chú Thanh chia sẻ. Việc áp dụng đúng lộ trình bón phân, đặc biệt với các dòng phân bón chuyên biệt như NPK 20-10-10 Gold, giúp vườn cà phê phát triển ổn định, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng.

Anh Huỳnh Tấn Phúc, cán bộ phụ trách chương trình chứng nhận bền vững thuộc Công ty CP Intimex Bảo Lộc, đang kiểm tra chất lượng cà phê tại vườn để đảm bảo chất lượng thu mua cho xuất khẩu ẢNH: DNCC

Đại diện đơn vị thu mua và xuất khẩu Công ty CP Intimex Bảo Lộc cho biết cà phê từ các vùng nguyên liệu như huyện Bảo Lâm được đánh giá cao nhờ độ đồng đều về chất lượng và hương vị đặc trưng. Đây là yếu tố quan trọng giúp cà phê Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Đồng hành cùng bà con trong quá trình này, Phân bón Cà Mau đang cung cấp các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng, góp phần hỗ trợ nông dân chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao giá trị nông sản Việt.

Cà phê Việt "được lòng" người dân tiêu dùng tại thị trường Đông Nam Á

Theo chân chuyến xe "Thức giấc với mùa vàng" đến Jakarta (Indonesia), có thể cảm nhận rõ sự hiện diện ngày càng quen thuộc của cà phê Việt tại đây. Từ các quán cà phê đến cửa hàng địa phương, hạt cà phê Việt được ưa chuộng nhờ hương vị đậm đà và chất lượng ổn định.

Tại đây, cà phê Việt được nhiều đơn vị nhập khẩu và người tiêu dùng đánh giá cao và được bày bán rộng rãi trên các quầy kệ.

Cà phê Việt Nam được bày bán trên các quầy kệ, và chế biến tại quầy ở quán cà phê Dalakon đông khách tại thủ đô Jakarta (Indonesia) ẢNH: DNCC

Giữa lòng Jakarta, quán cà phê Dalakon luôn đông khách với những tách cà phê mang hương vị từ các vùng trồng nổi tiếng của Việt Nam như Đà Lạt, Đắk Lắk, Kon Tum... Những ly cà phê thơm đậm, giá cả hợp lý đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân địa phương.

Sự hiện diện ngày càng nhiều của cà phê Việt trên kệ hàng và trong các quán cà phê tại Indonesia cho thấy tiềm năng lớn của nông sản Việt tại thị trường Đông Nam Á. Không chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô, nhiều sản phẩm đã được đóng gói và ghi rõ "Thành phần: Cà phê từ Việt Nam", góp phần nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia.

Cầu nối giữa nông dân, chuyên gia và doanh nghiệp

Không chỉ là hành trình khám phá các vùng nguyên liệu cà phê, "Thức giấc với mùa vàng" còn đóng vai trò như một cầu nối tri thức giữa nông dân, chuyên gia và doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, nhiều kiến thức thực tiễn về kỹ thuật canh tác và dinh dưỡng cây trồng được các chuyên gia nông nghiệp chia sẻ trực tiếp đến bà con nông dân.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của người nông dân, tri thức khoa học từ chuyên gia và các giải pháp hỗ trợ từ doanh nghiệp đang tạo nên một hệ sinh thái phát triển bền vững cho ngành cà phê Việt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hạt cà phê Việt tiếp tục vươn xa trên bản đồ cà phê thế giới.

