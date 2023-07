Cá sấu cắn chết một phụ nữ đang dắt chó đi dạo

Uớc tính có khoảng 5 triệu con cá sấu trong tự nhiên ở Mỹ, nhưng những vụ cá sấu tấn công chết người là rất hiếm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH USA TODAY

Tờ The New York Times ngày 5.7 đưa tin một phụ nữ 69 tuổi thiệt mạng do bị cá sấu tấn công khi đang dắt chó đi dạo trong khu phố của mình ở thị trấn Hilton Head Island (bang Nam Carolina, Mỹ).

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beaufort cho biết đây là vụ cá sấu tấn công gây tử vong thứ 2 ở hạt này trong vòng chưa đầy một năm. Sự việc xảy ra hôm 3.7 và thi thể nạn nhân được tìm thấy ven đầm tại Spanish Wells, cộng đồng dân cư ở Hilton Head Island.

Trước đó, nạn nhân ẩn danh đã rời nhà vào khoảng 7 giờ sáng để dắt chó đi dạo và những người thân đã đi tìm sau khi những con chó trở về mà không có chủ, theo phát ngôn viên Angela Viens, phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beaufort cho biết trong một thông cáo.

Một thành viên trong gia đình đã phát hiện ra bà và liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp vào khoảng 9:30 sáng. Khi các nhân viên cấp cứu cố gắng hỗ trợ nạn nhân, một con cá sấu xuất hiện làm gián đoạn các nỗ lực cấp cứu, theo thông cáo. Nạn nhân sau đó được kết luận đã thiệt mạng tại chỗ.

Con cá sấu đực dài gần 3 m sau đó đã bị bắt và an tử, theo giới chức Sở Tài nguyên thiên nhiên Nam Carolina. Cơ quan này cho biết đây là trường hợp thiệt mạng thứ 6 ở Nam Carolina trong số 24 trường hợp bị cá sấu tấn công kể từ năm 2000.

Hạt Beaufort đã chứng kiến vụ việc tương tự vào tháng 8 năm ngoái, khi thi thể của một phụ nữ 88 tuổi được tìm thấy trong một cái ao ở một khu vực gần Hilton Head Island. Cơ quan chức năng cho rằng nạn nhân Nancy A. Becker đang làm vườn gần một cái ao thì trượt chân xuống nước và bị cá sấu tấn công.

Theo CNN, ước tính có khoảng 5 triệu con cá sấu Mỹ trong tự nhiên chủ yếu tập trung tại hơn 10 bang ở khu vực đông nam, nhưng những vụ cá sấu tấn công chết người là rất hiếm.