Ca sĩ A Tuân ra sao sau cơn sốt 'Lệ ngang trời' hơn 5 tỉ view?

A Tuân vừa tổ chức gặp gỡ bạn bè, đồng thời giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới Giàu to hay sầu lo vào đúng thời khắc bước sang tuổi mới. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là kỷ niệm mà còn đánh dấu hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ của anh.

A Tuân không áp lực trước các thành tích cũ khi trình làng những dự án âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Tại sự kiện, A Tuân chia sẻ tin vui khi ca khúc Lệ ngang trời được trình làng trước đó đã chạm mốc 5 tỉ lượt xem trên nền tảng TikTok. Thành tích này như tiếp thêm động lực để giọng ca 8X tiếp tục với những sản phẩm âm nhạc mới, cho thấy sự nghiêm túc khi theo đuổi đam mê ca hát.

Theo tiết lộ của A Tuân, Giàu to hay sầu lo là sản phẩm âm nhạc do chính A Tuân sáng tác. Nếu Lệ ngang trời khai thác những cung bậc cảm xúc trong tình yêu thì ca khúc mới lại gửi gắm một chiêm nghiệm khác. Qua câu chuyện này, tác phẩm gửi gắm thông điệp rằng tiền bạc và danh vọng không phải là thước đo duy nhất của hạnh phúc. Theo A Tuân, đôi khi sự bình yên và tình cảm chân thành bên những người thân yêu mới là điều đáng trân trọng.

MV có sự tham gia của diễn viên La Thành trong vai trò diễn viên, chỉ đạo diễn xuất và xây dựng kịch bản. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có sự tham gia của Trường An, Ni Sa Ki và Tủn Cùi Bắp (Thúy Liễu).

Qua đó, A Tuân cũng muốn làm rõ những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa anh và Ni Sa Ki, khẳng định cả hai duy trì tình cảm anh em, đồng nghiệp. Theo ê kíp, quá trình chuẩn bị và sản xuất MV kéo dài khoảng một tháng, trong đó riêng thời gian ghi hình liên tục lên đến 17 tiếng.

Màn kết hợp ngẫu hứng giữa A Tuân và diễn viên Gia Bảo Ảnh: NVCC

Ca sĩ A Tuân sau những thăng trầm

Chia sẻ về kỳ vọng dành cho sản phẩm mới, A Tuân cho biết mỗi ca khúc đều có màu sắc và hành trình riêng. Anh không đặt nặng áp lực phải lặp lại thành tích của Lệ ngang trời, mà mong muốn khán giả cảm nhận được sự chân thành, gần gũi cũng như những thông điệp tích cực mà ê kíp gửi gắm. Với anh, thành công của một sản phẩm không chỉ nằm ở những con số mà còn ở khả năng tạo sự đồng cảm và để lại dấu ấn.

Sự kiện không chỉ là dịp để trình làng ca khúc mới, mà còn là cơ hội để A Tuân nhìn lại hành trình sự nghiệp của mình. Trên sân khấu, anh trình diễn loạt ca khúc gắn với tên tuổi của mình, trong đó có Lệ ngang trời trong sự cổ vũ của các khách mời. Bên cạnh đó, màn kết hợp giữa A Tuân và các đồng nghiệp cũng mang đến không khí sôi động cho chương trình.

Ở tuổi 40, bên cạnh các hoạt động âm nhạc, A Tuân còn chú trọng phát triển hình ảnh cá nhân trên các nền tảng số. Anh duy trì hoạt động sáng tạo, chia sẻ các khoảnh khắc đời thường và video mang màu sắc hài hước nhằm tạo sự kết nối với khán giả. Giọng ca 8X kỳ vọng tiếp tục mang đến những sản phẩm gần gũi, tích cực và có sức lan tỏa đến khán giả.