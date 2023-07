Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi mua bất động sản nhưng không biết cách bán

Ca sĩ Ánh Tuyết sinh năm 1961 tại Hội An (Quảng Nam), ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả nhờ giọng ca cao vút, nội lực Thiên An

Trong túi có tiền là tôi mua bất động sản

* Xin chào ca sĩ Ánh Tuyết, cảm xúc của chị thế nào khi thưởng thức bộ sưu tập của VUNGOC&SON?



- Ca sĩ Ánh Tuyết: Show diễn này tổ chức chỉ cách nhà tôi khoảng 100m, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi phố cổ Hội An được giới thời trang yêu thích cũng như tổ chức chương trình ở đây. Điều này làm cho mọi người lưu tâm và nhớ về Hội An nhiều hơn. Tôi không chỉ yêu quý các bạn mà còn rất xúc động và mong rằng những show diễn như thế này sẽ đến với Hội An để khách du lịch yêu thương thành phố này.

* Vì sao chị lại chọn gắn bó với Hội An?

- Đây là quê của tôi, tôi có nhiều kỷ niệm ở đây và nó khắc sâu vào máu thịt của mình. Dù tôi có đi bất kỳ đâu, ai nói tới Hội An là tôi xúc động vì tôi dành nhiều sự yêu thương cho nơi này.

* Trong giai đoạn này, chị còn nhận nhiều show như trước?

- Tôi không nhận nhiều show nữa vì ở độ tuổi này tôi không chạy nhiều như lúc trẻ được và tôi chỉ nhận những chương trình nào mình thích. Đúng ra, cuối tháng này tôi có một show ở Hà Nội nhưng tôi từ chối. Tuy nhiên, vào ngày 20.8 lại có một show rất lớn là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao thì tôi không từ chối được. Mọi người cũng có hỏi tôi vì sao không quay lại sân khấu nhưng thật ra tôi sẽ trở lại với âm nhạc khi mọi thứ được ổn định.

* Có bầu show nói rằng mời chị rất khó vì... chị giàu?

- Thật ra, không phải là không cần tiền mà đến giai đoạn này tôi quá hiểu những người tổ chức show. Trong giai đoạn này, họ rất khó khăn trong việc xin tài trợ, trong khi doanh thu vào lại ít ỏi và nếu tôi lấy tiền họ thì không đáng, không phải tôi chê mà bởi thấy tội người ta. Nếu mình nhận tiền thì họ phải cố gắng gồng gánh để lo cho mình. Nếu nói không cần tiền là không đúng, đôi khi mình có thể dùng tiền đó làm việc ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, khi các bầu show không đủ sức thì mình lấy nhiều lại không nỡ còn lấy ít thì không xứng đáng.

Ca sĩ Ánh Tuyết có đam mê mua bất động sản Thiên An

* Điều gì khiến ca sĩ Ánh Tuyết phải đắn đo trong việc quay lại với âm nhạc?

- Trong cuộc sống, tôi có nhiều thứ phải lo như chăm sóc cho gia đình, anh em và cũng lỡ bước vào lĩnh vực bất động sản nên tôi cũng phải lo cho xong. Hiện nay, tôi kinh doanh bất động sản là chính nhưng biết mua chứ chưa biết bán. Tính cách của tôi đã làm cái gì thì say mê cái đó. Giống như khi cầm micro lên là tôi không biết trước mặt mình là ai. Hoặc có lần người ta chỉ tôi đi mua đồ cổ, tôi cũng đi, không chỉ mua một hai cái mà là mua gần hết cửa hàng của người ta. Bất động sản cũng vậy, tôi cứ đi ngoài đường kiếm nhà nào đẹp mua để dành cho con cháu. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó tôi cũng quay lại với âm nhạc, ít nhất là làm album về những ca khúc mà tôi chưa từng hát để có cái gì đó để lại cho thế hệ sau. Điều đó giúp các em học hỏi thêm giống như tôi học hỏi các anh chị nghệ sĩ đi trước, trong âm nhạc gọi là sự thừa kế.

* Chị bắt đầu kinh doanh bất động sản từ khi nào?

- Tôi bắt đầu mua từ năm 2001, nhưng không bán mà cứ để dành đó. Tính cách của người phụ nữ Việt Nam nói chung và của người miền Trung nói riêng đều có sự chắt chiu, gom góp, dành dụm và luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn. Nói thật, tôi muốn bán bất động sản chứ nhưng chưa biết cách bán thôi. Trong túi có tiền là lại mua bất động sản.

* Thời hoàng kim mỗi tháng chị có mua được một căn nhà không?



- Không, tôi còn phải lo đủ thứ chuyện cho gia đình. Nhưng lâu lâu có ai chỉ hay đọc báo thấy thì mua. Tôi mua nhà vui lắm, tôi đọc báo thấy rẻ, có tương lai phát triển là tôi gọi điện mua. Nhiều người cũng bất ngờ hỏi rằng vì sao tôi không đến chỗ xem, tôi nói rằng giờ mình có chừng đó tiền, nếu bán thì tôi đi xem còn không thì thôi. May mắn là tôi chưa bao giờ bị rơi vào bẫy, ví dụ như ngôi nhà cổ tôi đang ở trên đường Phan Châu Trinh (Hội An), lúc tôi mua chưa tới một tỉ đồng nhưng bây giờ có thể lên đến trăm tỉ đồng. Hoặc tôi có mua một khu vườn lúc mua khoảng 1 tỉ đồng nhưng giá bây giờ có thể lên tới 60, 70 tỉ đồng.

Ở tuổi 62, ca sĩ Ánh Tuyết vẫn giữ được phong độ mỗi khi lên sân khấu FBNV

Có những người không biết hát nhưng vẫn làm ca sĩ

* Chị có thể tiết lộ cát sê thời đỉnh cao của mình không?

- Thời của chị Bảo Yến, Nhã Phương ở thập niên 1980 là một đêm hát được trả một chỉ vàng. Còn thập niên 1990 là thời của tôi, tôi có thể chạy 5 đến 6 show một đêm, đến khi mình về được tới nhà mới hú hồn và cảm thấy may mắn vì chưa chết. Chắc chạy dữ quá ăn vô máu. Dù bây giờ về sống ở Hội An rồi, tôi vẫn giữ thói quen chạy xe máy như bay, người ta còn nói tôi sáu mươi mấy tuổi rồi mà chạy xe nhanh quá, nhiều khi mấy đứa trẻ đua không lại (cười).

* Những thuận lợi của một nghệ sĩ khi bước vào lĩnh vực kinh doanh là gì thưa chị?



- Có nhiều thuận lợi chứ. Dù đôi khi "máu điên" cũng dễ gây hại nhưng nó giúp mình mua bán không suy nghĩ, không tính toán. Tôi làm cái gì cũng nhanh, nhiều khi tôi mua những căn nhà ở bên Pháp chỉ xem qua google map, tôi chỉ cần định vị nó ở đâu là mua thôi. Ông xã tôi cũng không cản, tôi muốn làm gì làm chứ ông ấy không quan tâm miễn sao đó là việc tốt, tôi thích và vui là được.

* Với một nghệ sĩ nổi tiếng như chị, chị cảm thấy thế nào khi một số bạn không có giọng hát nhưng vẫn làm ca sĩ?



- Tôi thấy xã hội hiện nay ai cũng làm ca sĩ. Có những người hoàn toàn không biết hát, không biết nhịp hay cao độ cũng không biết nhảy nhưng họ vẫn lên sân khấu một cách bất chấp. Xã hội bây giờ ai cũng có niềm đam mê âm nhạc, thích phô trương bản thân và chứng tỏ chính mình nhưng họ không biết mình là ai. Thậm chí, họ không hiểu mình đang làm gì mà chỉ biết thích là làm nên tôi cũng khó nói. Nếu nói về thị trường âm nhạc, các bạn trẻ bây giờ có nhiều thuận lợi vì họ thông minh và thừa hưởng nhiều sự thuận lợi từ công nghệ. Chứ thời chúng tôi không biết gì hết, chỉ học hỏi và thừa kế từ những người đi trước. Dẫu được thừa hưởng những tiện ích từ công nghệ ưu việt nhưng cũng có nhiều bạn quên rằng mình là người Việt Nam, đây là âm nhạc Việt Nam, vì vậy, các bạn không nên đánh mất cái gọi là chất của Việt Nam. Âm nhạc phải khiến người nghe biết đó là nhạc Việt Nam, vì âm nhạc là tiếng nói chung, tiếng nói không lời. Cho nên, mình phải làm sao để khi bước ra sân khấu, khán giả phương Tây nghe và biết đây là nhạc Việt, đó mới gọi là thành công. Nói thật, các bạn bây giờ biến tấu rất nhiều nhưng có những cái lại rất ngộ nghĩnh.

Tôi chỉ nói vui thế thôi nhưng nó đúng chứ không sai. Đôi khi, tôi buồn vì không ai giữ được nét nhạc Việt Nam, hầu như các bạn đua theo cái mới và lạm dụng quá. Còn đối với những người yêu âm nhạc Việt Nam, họ không bon chen, chạy đua theo công nghệ bây giờ vì có lẽ họ rụt rè, có lòng tự trọng và sự tự ái bởi tính nghệ sĩ trong họ cao lắm.

* Khi nào chị thấy mình sẵn sàng tâm lý hoạt động nghệ thuật trở lại?

- Tôi nghĩ khoảng 1 đến 2 năm nữa vì con tôi đang ở nước ngoài mà năn nỉ con không chịu về. Tôi đã nói con về đi mẹ cho con căn biệt thự và căn nhà ở phố cổ nhưng con bảo là không cần. Lúc đầu tôi bị sốc, buồn và rơi nước mắt nhưng sau đó tôi suy nghĩ kỹ thì cảm thấy con mình rất bản lĩnh và có lập trường nên mới nói được như vậy. Tôi nghĩ tuổi trẻ bây giờ muốn lập nghiệp, ổn định sau đó mới tận hưởng cuộc sống và lập gia đình, nó khác với lớp trẻ của chúng tôi ngày xưa.

- Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Ánh Tuyết!