Ca sĩ bolero Dương Hồng Loan tiết lộ cuộc sống ở tuổi 46

Dương Hồng Loan góp mặt trong Tỏa sáng sao đôi với vai trò giám khảo. Cô bày tỏ sự bất ngờ và ấn tượng trước chất lượng của các ca sĩ trẻ. Theo nữ ca sĩ, đàn em không chỉ sở hữu giọng hát đặc biệt mà còn có nền tảng vững. Dương Hồng Loan hy vọng mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn đơn thuần mà còn bộc lộ cá tính, tư duy âm nhạc của hậu bối.

Dương Hồng Loan ngồi ghế nóng Tỏa sáng sao đôi Ảnh: NSX

Đến với Tỏa sáng sao đôi, ca sĩ Dương Hồng Loan chia sẻ cô là một giám khảo dễ tính, mong muốn được đồng hành, tiếp thêm tinh thần và sự tự tin cho các giọng ca trẻ. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ hy vọng những góp ý nhỏ của mình sẽ giúp đàn em hoàn thiện hơn trong từng vòng thi.

Không chỉ là người đưa ra nhận xét, Dương Hồng Loan còn tự xem mình như một khán giả, một người học hỏi từ chính các thí sinh. Bởi đối với nữ ca sĩ, mỗi chương trình không chỉ là nơi để cống hiến mà còn là môi trường để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm sống và làm nghề, từ đó làm giàu thêm đời sống nghệ thuật của bản thân.

Dương Hồng Loan sau ánh đèn sân khấu

Đằng sau hình ảnh một nghệ sĩ miệt mài trên sân khấu là một Dương Hồng Loan dành trọn tình yêu và thời gian cho gia đình. Nữ ca sĩ tự nhận mình là một người phụ nữ đơn giản. Như bao người khác, khi trở về nhà cô lại trở thành một người nội trợ bình thường, vào bếp chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng cho gia đình. Chính sự cân bằng này giúp Dương Hồng Loan giữ được năng lượng tích cực, sự an yên để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài.

Dương Hồng Loan không ngại học hỏi trong nghề dù đã ngoài 45 tuổi Ảnh: NSX

Khi được hỏi về con gái, Dương Hồng Loan cho biết bé cũng có năng khiếu và tình yêu nhất định với nghệ thuật, thừa hưởng phần nào tố chất từ mẹ. Tuy nhiên, do việc học tập nên con chưa có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động nghệ thuật. Về phần mình, giọng ca quê Đồng Tháp không định hướng sớm cho bé theo nghề. Dương Hồng Loan tin rằng nếu con thật sự đam mê sẽ tự học hỏi, giống như cách cô từng làm thời điểm mới vào nghề.

Dương Hồng Loan khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên cạnh mối tình đầu từ thuở học trò. Dù từng có quãng thời gian phản đối vợ theo đuổi nghệ thuật nhưng khi thấu hiểu tính chất công việc của cô, người bạn đời lại thay đổi quan điểm, đồng hành xuyên suốt tại mọi sự kiện.

“Sự hy sinh của ông xã đối với tôi quá lớn nên không có điều gì có thể thay thế. Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống gia đình rất mỹ mãn. Bởi vì sau công việc, tôi có một gia đình ấm cúng, đó là điều quý giá nhất trong cuộc sống này”, cô tâm tình.

Phía sau ánh đèn sân khấu, nữ ca sĩ tiết lộ cô thích cà phê và thích xem bóng đá hay tennis Ảnh: NSX

Song đối với ca sĩ Dương Hồng Loan, hy sinh không phải là yếu tố tiên quyết để duy trì hôn nhân bền vững. Bí quyết giữ lửa của nữ ca sĩ gói gọn trong hai chữ “hạnh phúc”. Bởi khi con người cảm thấy hạnh phúc, mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng, tích cực hơn. Làm việc, kiếm tiền, cống hiến cho nghệ thuật hay chăm lo cho gia đình đều xuất phát từ mong muốn mang lại sự đủ đầy, bình yên cho những người mình yêu thương. Khi gia đình hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp khác dường như cũng tự nhiên mà đến.

Ngoài âm nhạc và nấu nướng, Dương Hồng Loan còn bật mí những sở thích đời thường thú vị, trái ngược với hình ảnh một nữ ca sĩ bolero sâu lắng trên sân khấu. Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân đặc biệt yêu thích cà phê và thích xem bóng đá hay tennis. Những lúc rảnh rỗi, Dương Hồng Loan thường đá cầu với bạn bè. Giọng ca quê Đồng Tháp tiết lộ cô có một nhóm bạn cùng tập luyện vì thể dục thể thao không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn mang lại tinh thần vui tươi, lạc quan.