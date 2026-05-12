Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Ca sĩ bolero Dương Hồng Loan trải lòng về nghề, lên tiếng chuyện nghỉ hưu

Thạch Anh
Thạch Anh
12/05/2026 07:36 GMT+7

Ngoài ca hát, Dương Hồng Loan còn ngồi ghế nóng các cuộc thi ca hát, khẳng định bản thân 'chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại với âm nhạc'.

Dương Hồng Loan cho biết ấn tượng đầu tiên khi tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát chính là chất lượng thí sinh. Theo nữ ca sĩ, các giọng hát năm nay được tuyển chọn, sở hữu màu sắc riêng và có tiềm năng phát triển. Chính điều đó khiến nữ giám khảo thêm kỳ vọng vào những phần trình diễn mà dàn thí sinh mang đến.

Ca sĩ bolero Dương Hồng Loan trải lòng về nghề, lên tiếng chuyện nghỉ hưu - Ảnh 1.

Dương Hồng Loan ngồi ghế nóng Hãy nghe tôi hát, lên sóng ngày 13.5 trên THVL1

Ảnh: NSX

Với Dương Hồng Loan, vai trò của mình không phải là đánh giá khắt khe, mà là góp ý để các thí sinh ngày càng chỉn chu và tiến bộ. Theo giọng ca bolero, thế hệ trẻ hiện nay có nhiều lợi thế về tư duy sáng tạo cũng như sự hỗ trợ từ ê kíp chuyên nghiệp trong khâu hòa âm phối khí. Tuy nhiên, để tạo được dấu ấn riêng, điều đó là chưa đủ. “Các bạn có thể hát hay, có thể được hỗ trợ tốt, nhưng nếu không có nét riêng thì rất khó để khán giả nhớ đến. Vì vậy, điều quan trọng là phải tạo được dấu ấn cá nhân trong từng tiết mục”, cô nhấn mạnh.

Khi được hỏi về tiêu chí chấm điểm, Dương Hồng Loan thẳng thắn cho biết bản thân ưu tiên cảm xúc hơn tất cả. Với nữ ca sĩ, dù tiết mục được dàn dựng hoành tráng hay có nhiều yếu tố kỹ thuật thì điều đọng lại sau cùng vẫn là cảm xúc mà người hát truyền tải. “Đến với chương trình, cảm xúc mới là điều đi vào lòng người. Tôi mong các bạn hãy đặt cảm xúc của mình vào bài hát, để mỗi tiết mục trở thành một câu chuyện riêng, mang dấu ấn cá nhân”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chính vì đề cao yếu tố cảm xúc, Dương Hồng Loan cũng khuyên các thí sinh không nên quá chú trọng vào việc phô diễn kỹ thuật. Theo nữ ca sĩ, một giọng hát tốt chưa chắc đã đủ để chinh phục khán giả nếu thiếu đi sự tinh tế trong cách thể hiện. “Đừng nghĩ rằng chỉ cần giọng khỏe, kỹ thuật tốt là đủ. Nếu không hiểu nội dung bài hát và không truyền tải được cảm xúc, thì tiết mục sẽ khó chạm đến trái tim người nghe”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ bolero Dương Hồng Loan trải lòng về nghề, lên tiếng chuyện nghỉ hưu - Ảnh 2.

Dương Hồng Loan thừa nhận chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại với âm nhạc

Ảnh: NSX

Hành trình âm nhạc của Dương Hồng Loan

Không chỉ dừng lại ở vai trò giám khảo, Dương Hồng Loan còn mang đến câu chuyện nghề đầy cảm hứng. Nhìn lại hành trình âm nhạc của mình, nữ ca sĩ cho biết dấu mốc đáng nhớ nhất chính là khi giành giải nhất Đấu trường ngôi sao 2023. Đây là bước ngoặt giúp tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả.

Từ những ngày đầu đi hát để trang trải việc học, đến khi trở thành một ca sĩ được yêu mến, hành trình của Dương Hồng Loan là minh chứng cho sự bền bỉ và đam mê. Với nữ ca sĩ, âm nhạc không chỉ là nghề mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Do đó, khi nói về chuyện nghỉ hưu, cô chia sẻ: “Chưa bao giờ Dương Hồng Loan nghĩ sẽ dừng lại. Càng làm nghề, càng thấy yêu và muốn cố gắng nhiều hơn”.

Chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc, Dương Hồng Loan cho biết tất cả bắt đầu từ niềm đam mê rất tự nhiên. Từ những lần đi hát để kiếm thêm thu nhập, nữ ca sĩ dần nhận ra niềm vui khi được đứng trên sân khấu, được khán giả yêu thương và ủng hộ. Chính những cảm xúc đó đã trở thành động lực để Dương Hồng Loan không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc.

Tin liên quan

Dương Hồng Loan: Tôi kiếm tiền nhiều hơn nhưng không phải trụ cột gia đình

Dương Hồng Loan: Tôi kiếm tiền nhiều hơn nhưng không phải trụ cột gia đình

Dương Hồng Loan trân trọng sự hy sinh của người bạn đời khi gác công việc để đồng hành cùng cô trong những chuyến đi diễn. Do đó, cô khẳng định mình kiếm tiền nhiều hơn nhưng không hẳn là trụ cột gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

Dương Hồng Loan Ca sĩ Dương Hồng Loan bolero Hãy nghe tôi hát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận