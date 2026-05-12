Ca sĩ bolero Dương Hồng Loan trải lòng về nghề, lên tiếng chuyện nghỉ hưu

Dương Hồng Loan cho biết ấn tượng đầu tiên khi tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát chính là chất lượng thí sinh. Theo nữ ca sĩ, các giọng hát năm nay được tuyển chọn, sở hữu màu sắc riêng và có tiềm năng phát triển. Chính điều đó khiến nữ giám khảo thêm kỳ vọng vào những phần trình diễn mà dàn thí sinh mang đến.

Dương Hồng Loan ngồi ghế nóng Hãy nghe tôi hát, lên sóng ngày 13.5 trên THVL1 Ảnh: NSX

Với Dương Hồng Loan, vai trò của mình không phải là đánh giá khắt khe, mà là góp ý để các thí sinh ngày càng chỉn chu và tiến bộ. Theo giọng ca bolero, thế hệ trẻ hiện nay có nhiều lợi thế về tư duy sáng tạo cũng như sự hỗ trợ từ ê kíp chuyên nghiệp trong khâu hòa âm phối khí. Tuy nhiên, để tạo được dấu ấn riêng, điều đó là chưa đủ. “Các bạn có thể hát hay, có thể được hỗ trợ tốt, nhưng nếu không có nét riêng thì rất khó để khán giả nhớ đến. Vì vậy, điều quan trọng là phải tạo được dấu ấn cá nhân trong từng tiết mục”, cô nhấn mạnh.

Khi được hỏi về tiêu chí chấm điểm, Dương Hồng Loan thẳng thắn cho biết bản thân ưu tiên cảm xúc hơn tất cả. Với nữ ca sĩ, dù tiết mục được dàn dựng hoành tráng hay có nhiều yếu tố kỹ thuật thì điều đọng lại sau cùng vẫn là cảm xúc mà người hát truyền tải. “Đến với chương trình, cảm xúc mới là điều đi vào lòng người. Tôi mong các bạn hãy đặt cảm xúc của mình vào bài hát, để mỗi tiết mục trở thành một câu chuyện riêng, mang dấu ấn cá nhân”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chính vì đề cao yếu tố cảm xúc, Dương Hồng Loan cũng khuyên các thí sinh không nên quá chú trọng vào việc phô diễn kỹ thuật. Theo nữ ca sĩ, một giọng hát tốt chưa chắc đã đủ để chinh phục khán giả nếu thiếu đi sự tinh tế trong cách thể hiện. “Đừng nghĩ rằng chỉ cần giọng khỏe, kỹ thuật tốt là đủ. Nếu không hiểu nội dung bài hát và không truyền tải được cảm xúc, thì tiết mục sẽ khó chạm đến trái tim người nghe”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Dương Hồng Loan thừa nhận chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại với âm nhạc Ảnh: NSX

Hành trình âm nhạc của Dương Hồng Loan

Không chỉ dừng lại ở vai trò giám khảo, Dương Hồng Loan còn mang đến câu chuyện nghề đầy cảm hứng. Nhìn lại hành trình âm nhạc của mình, nữ ca sĩ cho biết dấu mốc đáng nhớ nhất chính là khi giành giải nhất Đấu trường ngôi sao 2023. Đây là bước ngoặt giúp tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả.

Từ những ngày đầu đi hát để trang trải việc học, đến khi trở thành một ca sĩ được yêu mến, hành trình của Dương Hồng Loan là minh chứng cho sự bền bỉ và đam mê. Với nữ ca sĩ, âm nhạc không chỉ là nghề mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Do đó, khi nói về chuyện nghỉ hưu, cô chia sẻ: “Chưa bao giờ Dương Hồng Loan nghĩ sẽ dừng lại. Càng làm nghề, càng thấy yêu và muốn cố gắng nhiều hơn”.

Chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc, Dương Hồng Loan cho biết tất cả bắt đầu từ niềm đam mê rất tự nhiên. Từ những lần đi hát để kiếm thêm thu nhập, nữ ca sĩ dần nhận ra niềm vui khi được đứng trên sân khấu, được khán giả yêu thương và ủng hộ. Chính những cảm xúc đó đã trở thành động lực để Dương Hồng Loan không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc.