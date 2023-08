Ca sĩ bolero Trương Diễm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Trương Diễm là gương mặt quen thuộc với khán giả khi tham gia nhiều cuộc thi như Thần tượng bolero 2017, Hãy nghe tôi hát 2020... FBNV

Trong dàn thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Trương Diễm là cái tên thu hút sự chú ý. Trước đó, người đẹp quê Kiên Giang hoạt động với vai trò một ca sĩ, từng tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trương Diễm sở hữu vẻ sắc sảo, chiều cao 1,7m.

“Tôi là người có tình yêu và niềm đam mê to lớn cho nghệ thuật và âm nhạc. Từ khi còn bé, tôi đã mang ước mơ trở thành người của công chúng, nên luôn cố gắng để chinh phục ước mơ. Và tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng là ước mơ và khao khát to lớn trong cuộc đời tôi”, cô bày tỏ lý do tham gia cuộc thi.

Trương Diễm mong truyền cảm hứng đến các cô gái trẻ tự tin vào bản thân mình

Trương Diễm thừa nhận từng có thời điểm tự ti, chán ghét bản thân. Đến thời điểm hiện tại, người đẹp muốn dự thi để lan tỏa thông điệp, chứng minh cho các cô gái thấy rằng đừng tự ti về nhan sắc của mình. “Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của chính mình, hãy mạnh mẽ và quyết liệt để làm nổi bật cá tính bản thân”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nói thêm về kỳ vọng khi ghi danh tại đấu trường nhan sắc, Trương Diễm thẳng thắn: “Tôi sẽ quyết tâm để những người luôn tin yêu mình sẽ không bao giờ thất vọng”.

Ngoài Trương Diễm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 có sự tham gia của một số ứng viên như:

Kiều Thị Thúy Hằng là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc. Trước đó, cô từng ghi tên mình vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp sinh năm 2000, quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,77m. "Tôi quyết định quay trở lại để cùng các bạn trẻ chia sẻ những lối sống tích cực, không ngại khó khăn và đặc biệt không bao giờ từ bỏ mục tiêu cuộc sống, sự nghiệp của mình", Thúy Hằng chia sẻ

Lâm Hoàng Oanh là học trò Vũ Thu Phương tại The Face Vietnam 2023. Về quyết định thi nhan sắc, cô nói: "Đây là cơ hội để tôi định nghĩa lại chính mình - một Hoàng Oanh quyết tâm hơn, bản lĩnh hơn và lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng". Người đẹp quê Đồng Tháp sinh năm 2003, cao 1,75m

Cù Thị Vân Quyên sinh năm 2000, quê Nghệ An. Trong hồ sơ dự thi, người đẹp nói cô đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 để chiến thắng bản thân mình và tiếp thêm sức mạnh thực hiện những dự án thiện nguyện