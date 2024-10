Ca sĩ Cissy Houston, mẹ Whitney Houston qua đời

Mẹ Whitney Houston mất ngày 7.10 trong vòng tay gia đình, khi đang được chăm sóc tại bệnh viện. Bà mắc bệnh Alzheimer.

Mẹ Whitney Houston qua đời ở tuổi 91 ẢNH: CNN

"Trái tim chúng tôi tràn ngập nỗi đau buồn. Mẹ Cissy là một hình tượng mạnh mẽ và cao cả trong cuộc sống của chúng tôi, một phụ nữ có đức tin và niềm tin sâu sắc, người rất quan tâm đến gia đình, mục vụ và cộng đồng. Sự nghiệp âm nhạc, giải trí kéo dài hơn 7 thập kỷ của bà sẽ luôn ở vị trí hàng đầu trong trái tim chúng tôi. Những đóng góp của bà cho nền âm nhạc và văn hóa đại chúng là vô song", con dâu Pat Houston nói.

Cissy Houston có 2 con trai: Gary, Michael và con gái là Whitney Houston.

Theo tiểu sử do gia đình cung cấp, Cissy Houston tên khai sinh là Emily Drinkard, con út trong gia đình có 8 người con của cặp vợ chồng quá cố Nitcholas và Delia Mae Drinkard.

Cissy Houston được giáo dục thông qua hệ thống trường công lập Newark và theo học tại nhà thờ Baptist New Hope.

Năm 1938, khi mới 5 tuổi, Houston bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình khi tham gia nhóm nhạc phúc âm The Drinkard Four.

Khi 2 chị gái của bà là Lee và Marie gia nhập, nhóm được đổi tên thành The Drinkard Singers với các thành viên gồm những ngôi sao tương lai Dee Dee Warwick và Dionne Warwick, cháu gái của Houston.

Họ biểu diễn tại Carnegie Hall và Newport Jazz Festival ở Newport, Rhode Island vào năm 1957 và thu âm album phúc âm trực tiếp đầu tiên A Joyful Noise tại Webster Hall ở New York. Album được phát hành vào năm 1959 trên RCA Records, đánh dấu một trong những lần đầu tiên một nhóm phúc âm phát hành album trên một hãng thu âm lớn.

Cissy Houston và con gái - Whitney Houston ẢNH: PEOPLE

Năm 1963, cùng với các thành viên còn lại của The Drinkard Sisters, Cissy Houston đã thành lập đội hình ban đầu của The Sweet Inspirations, cung cấp giọng hát nền cho một số nghệ sĩ trong suốt những năm 1960, bao gồm Aretha Franklin, Dusty Springfield, Esther Phillips, Lou Rawls, Otis Redding, Solomon Burke, The Drifters và Wilson Pickett.

Bà phát hành album solo đầu tiên Presenting Cissy Houston vào năm 1969. Là nghệ sĩ từng 2 lần đoạt giải Grammy, Cissy Houston có sự nghiệp thành công với tư cách là một nghệ sĩ solo và biểu diễn, thu âm 10 album solo, 4 album tổng hợp và 5 bản thu âm hợp tác.

Với tư cách là ca sĩ hát bè chính thức, bà thu âm và biểu diễn với những nghệ sĩ ở nhiều thể loại khác nhau, gồm Franklin, Bette Midler, Beyoncé, Burt Bacharach, Carly Simon, Chaka Khan, David Bowie, Elvis Presley, Jimi Hendrix và con gái quá cố Whitney Houston cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Whitney Houston qua đời vào năm 2012 ở tuổi 48. Cissy Houston đã viết một cuốn hồi ký vào năm 2013 có tên Remember Whitney: My Story of Love, Loss, and the Night the Music Stopped (tạm dịch Tưởng nhớ Whitney: Câu chuyện tình yêu, sự mất mát và đêm nhạc cuối).

Trong một lần xuất hiện trên chương trình The View, mẹ Whitney Houston cho biết đã viết cuốn sách "để cho mọi người biết rằng Whitney Houston thực sự không giống như những gì họ nghĩ". Bà tiếp tục nói rằng con gái "là một người tuyệt vời, biết cống hiến và đáng yêu".