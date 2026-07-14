Ca sĩ David Phan: ‘Âm nhạc giúp tôi trở về với chính mình’

Đậu Trường đại học Nông lâm TP.HCM, Quốc từng háo hức bước vào cánh cửa mới. Tuy nhiên, cú sốc đầu đời khi lần đầu đến thành phố lớn khiến anh quyết định quay về Đà Lạt ngay trong đêm. Từ đó, anh chọn học ngành Sư phạm tiếng Anh, trở thành giáo viên tiếng Anh và tưởng chừng sẽ gắn bó với nghề giáo.

Bước ngoặt đến vào năm 2011 khi anh tình cờ hát giao lưu tại phòng trà Song Vy. Phần trình diễn ca khúc Nothing's Gonna Change My Love for You chạm cảm xúc khán giả, giúp anh nhận ra sức mạnh của âm nhạc. Ngay hôm sau, Quốc xin hát tại phòng trà và chính thức bắt đầu hành trình nghệ thuật với nghệ danh David Phan.

Theo đuổi dòng nhạc trữ tình, ballad và nhạc trẻ, David Phan sở hữu chất giọng giàu cảm xúc, từng phát hành nhiều ca khúc như Nhớ về em, Khói thuốc đợi chờ, Dạ khúc cho tình nhân hay Chiếc lá cuối cùng. Dù từng nhiều lần đối diện áp lực và ý định rời xa sân khấu, anh vẫn lựa chọn ở lại vì tin rằng âm nhạc là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

"Tôi không theo đuổi sự nổi tiếng bằng mọi giá. Tôi chỉ mong tạo ra những sản phẩm chân thành, chỉn chu và có thể ở lại lâu dài trong lòng khán giả", David Phan chia sẻ. Thời gian tới, nam ca sĩ sẽ đầu tư hơn cho các dự án âm nhạc, xây dựng hình ảnh có dấu ấn riêng.