Giải trí

Ca sĩ, diễn viên nhí Thục Trang Sachi tự trang trải học phí nghệ thuật bằng cát-xê

16/12/2025 20:30 GMT+7

"Con đi diễn từ năm 6 tuổi nên con cũng tự lập sớm. Đi diễn bắt đầu có cát-xê và được mẹ giữ cho. Mỗi lần thích một thứ gì đó con chỉ dám xin mẹ chút tiền nho nhỏ (cười) để mua mấy thứ nhỏ xinh. Số tiền còn lại con đưa hết cho mẹ để mẹ đóng học phí các môn học nghệ thuật. Tiền học phí dành cho học nghệ thuật không phải là nhỏ nên con muốn dùng cát-xê đi diễn của mình để tự trang trải, cũng để tiết kiệm tiền cho bố mẹ một phần", Thục Trang Sachi nói.

Ca sĩ, diễn viên nhí Thục Trang Sachi tự trang trải học phí nghệ thuật bằng cát-xê - Ảnh 1.

Được mẹ định hướng từ sớm, Thục Trang Sachi (tên thật Trịnh Thục Trang, sinh năm 2013) là gương mặt "hot talent" nhí nổi bật tại Hà Nội. Sở hữu ngoại hình xinh xắn đậm chất K-pop cùng năng khiếu đa dạng ở ca hát, phim truyền hình và mẫu ảnh, Sachi thu hút lượng fan đông đảo và được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "cô bé Hàn Quốc".

Ca sĩ, diễn viên nhí Thục Trang Sachi tự trang trải học phí nghệ thuật bằng cát-xê - Ảnh 2.

Gần đây nhất, cô bé đã cùng mẹ hoàn thiện xong phần lời của một ca khúc mới, đánh dấu bước ngoặt mới trong vai trò "sáng tác". Được biết Sachi học văn rất tốt nên mẹ cô bé muốn định hướng cho cô bé sử dụng thế mạnh này để viết lên những câu chuyện mang màu sắc cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. Dự kiến ca khúc sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2026 chắc chắn các Fan của cô bé sẽ cực kỳ ngóng chờ sáng tác mới này.

Ca sĩ, diễn viên nhí Thục Trang Sachi tự trang trải học phí nghệ thuật bằng cát-xê - Ảnh 3.

 

Khám phá thêm chủ đề

Thục Trang Sachi Sachi Sao nhí sao việt ca sĩ nhí Ca sĩ Teen
