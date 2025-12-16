Ca sĩ, diễn viên nhí Thục Trang Sachi tự trang trải học phí nghệ thuật bằng cát-xê

Được mẹ định hướng từ sớm, Thục Trang Sachi (tên thật Trịnh Thục Trang, sinh năm 2013) là gương mặt "hot talent" nhí nổi bật tại Hà Nội. Sở hữu ngoại hình xinh xắn đậm chất K-pop cùng năng khiếu đa dạng ở ca hát, phim truyền hình và mẫu ảnh, Sachi thu hút lượng fan đông đảo và được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "cô bé Hàn Quốc".

Gần đây nhất, cô bé đã cùng mẹ hoàn thiện xong phần lời của một ca khúc mới, đánh dấu bước ngoặt mới trong vai trò "sáng tác". Được biết Sachi học văn rất tốt nên mẹ cô bé muốn định hướng cho cô bé sử dụng thế mạnh này để viết lên những câu chuyện mang màu sắc cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. Dự kiến ca khúc sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2026 chắc chắn các Fan của cô bé sẽ cực kỳ ngóng chờ sáng tác mới này.