Ca sĩ Đức Tuấn đứng trên nhà cổ Hội An chụp hình: Cần lên án, phê phán

Sáng 12.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ việc ca sĩ Đức Tuấn đứng trên mái nhà cổ ở Hội An, đến thời điểm hiện tại ca sĩ này vẫn chưa làm việc với chính quyền địa phương.

Hiện thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục xác minh vụ việc để có hướng xử lý.

Hình ảnh ca sĩ Đức Tuấn ngồi trên mái nhà cổ chụp ảnh được đăng tải trên Facebook cá nhân của ca sĩ nhận về nhiều phản ứng FBNV

"Quan điểm của thành phố rất rõ ràng, việc đứng, ngồi trên mái nhà cổ để chụp ảnh của ca sĩ Đức Tuấn là hành vi đáng phê phán, lên án. Chúng tôi không bao giờ khuyến khích cho những việc làm phản cảm như thế này. Nhà cổ ở Hội An là di sản văn hóa thế giới chứ không phải là nơi trèo lên để chụp hình, đu trend, tạo ra trào lưu nhằm tìm sự nổi tiếng, việc này không nên", ông Sơn khẳng định.

Theo ông Sơn, thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát các di sản mà chủ nhà tự "sáng tạo" ra bối cảnh nhằm tạo điều cho du khách chụp ảnh với những hình ảnh phản cảm sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

Chủ tịch TP.Hội An cho rằng, những người nổi tiếng mà làm ra những hành động phản cảm đối với di sản thì họ phải chịu trách nhiệm với hành vi của họ. Họ cần phải chịu trách nhiệm trước xã hội với những hành vi lệch chuẩn về mặt văn hóa mà chính họ tạo ra.

"Cái khó khăn nhất hiện nay là chưa có quy định nào để chế tài hay xử phạt đối với những hành vi này cả (trèo lên nhà cổ chụp hình - PV). Thành phố chỉ có thẩm quyền xử lý chủ nhân của ngôi nhà mà tạo điều kiện cho du khách có những hành vi phản cảm đối với di tích mà thôi", ông Sơn thông tin thêm.

Xử lý nghiêm khắc để làm gương

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho hay đã nắm thông tin xung quanh vụ việc nam ca sĩ Đức Tuấn trèo lên nhà cổ ở Hội An để chụp hình. Hiện các lực lượng chức năng của TP.Hội An đang xác minh, làm rõ vụ việc, kể cả trách nhiệm của chủ nhân ngôi nhà.

Theo ông Hồng, Chủ tịch UBND TP.Hội An đang chỉ đạo xác minh, khi có kết quả sẽ báo cáo tỉnh. Đô thị cổ Hội An đã được UBND tỉnh phân cấp UBND TP.Hội An trực tiếp quản lý theo Luật Di sản và các quy định liên quan…

Hình ảnh ca sĩ Đức Tuấn đứng trên mái nhà cổ ở Hội An chụp ảnh gây ra nhiều phẫn nộ đối với người dân cũng như nhiều người yêu mến Hội An FBNV

"Xử lý những vụ việc trèo lên mái nhà cổ để chụp ảnh thì cái này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.Hội An. TP.Hội An cũng ban hành các quy định, quy chế quản lý đô thị cổ, nếu chính xác ca sĩ mà ứng xử như vậy càng phải xử lý nghiêm khắc để làm gương", ông Hồng nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 10.7, ca sĩ Đức Tuấn đã đăng tải bộ ảnh với hàng chục tấm chụp ở Hội An, trong đó có nhiều tấm ảnh ca sĩ này đang đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Bộ ảnh kèm theo nội dung: "Mời cả nhà xem trọn bộ ảnh Tuấn vừa chụp tại phố cổ Hội An, một địa điểm mà đi mãi vẫn không thưởng thức hết vẻ đẹp của nơi này. Sự kết hợp với bộ áo dài trong bộ sưu tập mới của chị Trịnh Hoàng Diệu càng làm tăng thêm sự quyến rũ của bộ ảnh lần này".

Sau khi bộ ảnh được đăng tải, đã có nhiều bình luận không đồng tình với một số tấm hình của ca sĩ này đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Nhiều hình ảnh ca sĩ Đức Tuấn đang đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Điều đáng nói, có rất nhiều người dân Hội An, yêu phố cổ Hội An đã phản ứng mạnh, đồng thời tỏ ra phẫn nộ sau khi xem một số tấm hình ca sĩ Đức Tuấn chụp đang đứng trên mái nhà phố cổ được ca sĩ này đăng trên trang cá nhân.

Sau khi bị dư luận cũng như người dân Hội An phản ứng mạnh, ca sĩ Đức Tuấn đã gỡ bỏ những hình ảnh mà ca sĩ này đang đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.