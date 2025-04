Ca sĩ Duy Mạnh nộp đơn kiện vụ xế hộp 5 tỉ bị cháy

Do hòa giải không thành công, thẩm phán mời Duy Mạnh ngày 25.4 giải quyết vụ kiện tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM). Chia sẻ với chúng tôi, giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết anh không đặt nặng chuyện thắng thua, nhưng muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Tôi chẳng tiếc gì cả khi mang vụ việc ra tòa. Với tôi thắng thua không quan trọng, tôi chỉ muốn người ta giải thích", nam ca sĩ chia sẻ.

Duy Mạnh mong nhận được câu trả lời thỏa đáng liên quan đến vụ xế hộp bị cháy Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh cũng đăng tải bài viết chia sẻ về vụ việc. Anh kể bản thân mua chiếc xế hộp có giá hơn 5 tỉ đồng cách đây vài năm. Đến 2023, ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ tại bãi xe tầng hai của một chung cư. Giọng ca Kiếp đỏ đen nói thời điểm đó, người nhà anh gọi điện cho nhân viên theo đường dây hotline nhưng không có người giải quyết. Bảo vệ chung cư phải dùng xà beng cậy nắp capo và phun nước dập lửa.

Vì sao Duy Mạnh nộp đơn kiện?

Trong bài viết trên trang cá nhân, Duy Mạnh cho biết vì đám cháy lớn, có khả năng lan ra những xe khác gây nguy cơ cháy nổ nên đã phải điện thoại báo cơ quan công an. Sau đó, chiếc xe được kéo về bãi của lực lượng chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM), tiến hành niêm phong. “Rồi sau đó mình nhận được kết luận bên các chú công an, nguyên nhân xe cháy là do chập điện”, Duy Mạnh viết trên Facebook.

Liên quan đến vụ việc, Duy Mạnh tiết lộ phía công ty bảo hiểm căn cứ vào kết luận và liên hệ bồi thường 2,9 tỉ đồng. Song vì không đồng tình với những chia sẻ từ phía hãng xe nên nam ca sĩ quyết định nộp đơn kiện. Do vướng lịch riêng, Duy Mạnh không có mặt ở tòa ngày 25.4. Luật sư của giọng ca Kiếp đỏ đen sẽ thay anh tham dự.

Hiện thông tin ca sĩ Duy Mạnh nộp đơn kiện hãng xe được nhiều người quan tâm. Một số khán giả chờ đợi kết quả của vụ việc, song nhiều người cũng mong chờ phía hãng xe lên tiếng để có thông tin đa chiều.