Ca sĩ Erik: Hòa Minzy từng cản tôi và Đức Phúc thi show âm nhạc

Sở hữu lợi thế về giọng hát và kỹ năng trình diễn, Erik được đánh giá cao khi thi Anh trai "say hi" FBNV

3 năm kể từ khi giành quán quân The Heroes 2021, ca sĩ Erik trở lại tranh tài trong show âm nhạc Anh trai "say hi". Đây là chương trình quy tụ gần 30 nam nghệ sĩ, trong đó phải kể đến Isaac, Anh Tú, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương, Song Luân… Họ cùng trải qua quá trình luyện tập, hoàn thiện kỹ năng ca hát, vũ đạo và sáng tác để góp mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng.

Chia sẻ với chúng tôi, Erik cho biết thời điểm nhận được lời mời từ ban tổ chức, anh đã cân nhắc, chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng tranh tài. “Bên cạnh việc học thanh nhạc và vũ đạo, tôi còn chăm chỉ tập luyện để có hình thể săn chắc hơn, tự tin khi tham gia chương trình. Bởi vì cuộc thi này có rất nhiều anh trai nóng bỏng nên tôi không thể nằm ngoài điều đó được”, giọng ca Chạm đáy nỗi đau bày tỏ.

Nỗ lực hết mình trong chương trình, nam ca sĩ sinh năm 1997 đặt mục tiêu giành quán quân chung cuộc FBNV

Erik bật mí trước đó, Hòa Minzy từng ngăn cản anh và Đức Phúc tham gia Anh trai "say hi". Tuy nhiên, khi biết mục đích của hai người em thân thiết là muốn cống hiến cho khán giả, nữ ca sĩ chuyển hướng sang ủng hộ. Giọng ca sinh năm 1997 tiết lộ thêm: “Đã rất lâu rồi tôi với anh Đức Phúc mới có một cuộc thi để tham gia với nhau nên chị Hòa Minzy ủng hộ. Ở ngay đêm công diễn 1, mọi người sẽ thấy sự xuất hiện của chị ấy với một tư cách đặc biệt”.

Thừa nhận phải đối diện với nhiều thử thách trong Anh trai "say hi", song Erik tự tin vào phần thể hiện của mình và đặt mục tiêu giành quán quân chung cuộc. Tuy nhiên nam ca sĩ đánh giá 29 thí sinh còn lại cũng có tiềm lực lớn. Anh chia sẻ: “Chương trình cũng đã lựa chọn rất kỹ để tìm ra 30 anh trai có nhiều ưu điểm nên tôi nghĩ ai cũng sẽ là đối thủ của mình. Tôi cứ cố gắng hết khả năng, hy vọng rằng sẽ được khán giả đón nhận”.

Erik và Đức Phúc "đối đầu" trong chương trình dù ngoài đời là anh em thân thiết BTC

Để tập trung cho cuộc thi, Erik chấp nhận hủy một số show diễn. Dù có chút tiếc nuối song nam ca sĩ tin rằng tình cảm khán giả dành cho mình sẽ là sự đền đáp xứng đáng. “Các anh trai khác mang một tinh thần rất nghiêm túc khi đến với cuộc thi này nên tôi cũng phải cố gắng, nỗ lực không ngừng", anh khẳng định.

Vốn là những người bạn thân thiết trong nghề, việc Đức Phúc và Erik cùng tranh tài ở một cuộc thi khiến khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Giọng ca Chạm đáy nỗi đau thừa nhận trong quá trình tham gia Anh trai "say hi", cả hai cũng có những màn tranh luận gây cấn. Song giọng ca Em không sai, chúng ta sai không e ngại chuyện tình bạn bị ảnh hưởng sau chương trình.

“Tôi nghĩ rằng bất cứ ai khi hoạt động nhóm đều có những lúc tranh luận. Từ đó chúng tôi hiểu nhau hơn, biết người còn lại muốn gì và phát triển tiết mục dựa trên ý kiến của nhau. Dù thế nào thì chúng tôi vẫn xem đây là cuộc chơi, để thể hiện cho khán giả thấy được nhiều khía cạnh khác của bản thân. Chúng tôi không vì điều đó mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ”, Erik khẳng định.