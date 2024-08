Ca sĩ gốc Việt Sangeeta Kaur: Tôi thích món ăn chấm nước mắm

Sáng 16.8 tại Trường ĐH Hồng Bàng (TP.HCM), diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt do Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM tổ chức, khai mạc với sự tham dự đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học cùng những diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước.

Nữ ca sĩ gốc Việt Sangeeta Kaur, từng giành giải thưởng Grammy 2022 ở hạng mục "Album giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc nhất", hát mở màn cho chương trình đặc biệt này.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh phát biểu tại diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt BTC

Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt diễn ra từ ngày 16 - 17.8 với hai nội dung chủ đạo Thương hiệu Việt Nam & căn tính Việt; Kết nối người Việt trong ngoài & tuổi trẻ Việt vươn lên.

Là nhà ngoại giao kỳ cựu từng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu, bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM luôn nỗ lực, thúc đẩy chiến lược xây dựng thương hiệu Việt Nam nhiều năm qua.

Từ những trăn trở về hình ảnh, thông điệp thương hiệu Việt Nam trong mắt bạn bè và nhận thức thế giới, cũng như niềm tin sâu sắc rằng, thời vận của Việt Nam đã đến và đây là thời điểm con người và đất nước Việt Nam tỏa sáng, thôi thúc bà khởi xướng và dẫn dắt, mời hơn 70 diễn giả và người nổi tiếng đến Việt Nam tham dự diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt.

Ca sĩ Sangeeta Kaur biểu diễn trên sân khấu BTC

Ca sĩ Sangeeta Kaur đã hát mở màn tại diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt. Giọng hát đầy nội lực của cô cùng giai điệu ca khúc tha thiết gây xúc động mạnh cho khán giả. Sangeeta Kaur cho biết: "Dù sống ở Mỹ nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Việt Nam. Nhờ đam mê với những ca khúc tiếng Việt nên tôi tự mày mò học tiếng mẹ đẻ qua các bài hát quê nhà nên có thể trao đổi với mọi người thoải mái. Đây là lần thứ 5 tôi sang Việt Nam nhưng cảm xúc lúc nào cũng như lần đầu, vì người Việt quá thân thiện, dễ gần gũi, thiên nhiên cảnh vật quá đẹp và nhất là các món ăn rất ngon. Tôi thích nhất là thức ăn được chấm với nước mắm, mắm nêm".

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ thêm, cô hát được khá nhiều ca khúc Việt Nam. Mỗi bài Sangeeta Kaur đều tìm hiểu rất kỹ để biết ý nghĩa, khám phá những câu chuyện "hậu trường" vì sao tác giả lại viết ra ca khúc đó, hay thành phố mà bài hát phản ảnh có gì lạ. Mà càng tìm hiểu càng thấy thích thú.

"Tiếng Việt nói đã khó rồi huống gì là hát nên vì yêu Việt Nam, tôi luôn phải cố gắng", Sangeeta Kaur nói. Cô cũng không ngớt lời khen ngợi các bạn trẻ Việt Nam quá thông minh và tài giỏi.

Nữ ca sĩ Sangeeta Kaur trong tà áo dài QUỲNH TRÂN

Sangeeta Kaur hay Teresa Mai tên thật là Mai Xuân Loan (sinh năm 1980). Cô vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ. Sangeeta Kaur từng phát hành 6 album gây tiếng vang: Niguma, Ascension, Mirrors, Compassion, Illuminance và Mythologies.

Không chỉ giỏi ở nhiều lĩnh vực, Sangeeta Kaur còn là nhà sản xuất vở nhạc kịch Niguma, The Mantra Project công chiếu trên sân khấu kịch The Broad ở Santa Monica, Mỹ (năm 2016), đồng thời là người sáng lập Empower With Art Productions, một tổ chức phi lợi nhuận...

Sangeeta Kaur cho biết việc về nước tham dự diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt để chia sẻ thông tin với các bạn trẻ, cùng đưa khát vọng Việt vươn xa là điều cô luôn cảm thấy rất tâm đắc và tự hào.