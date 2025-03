Ca sĩ Hà Myo và nhiều cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng 'Bền đam mê'

Ngày 25.3, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ, Báo Tiền Phong và nhà tài trợ tổ chức Lễ trao giải thưởng "Bền đam mê".

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Tôn vinh những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn

Ban tổ chức cho biết, đây là giải thưởng do nhãn hàng Number One (Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) tài trợ và đồng hành thực hiện nhằm vinh danh, tiếp sức cho các tài năng trẻ có nhiều hoài bão, có ý chí vượt khó, kiên trì theo đuổi đam mê trong các lĩnh vực then chốt, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: BTC

Giải thưởng "Bền đam mê" được khởi xướng nhằm tôn vinh những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, không ngại thử thách để theo đuổi đam mê. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế, áp lực cạnh tranh càng cao, đam mê và ý chí dẻo dai chính là yếu tố tiên quyết giúp các bạn trẻ vươn xa. Những gương mặt đoạt giải không chỉ sở hữu năng lực xuất sắc, mà còn đại diện cho tinh thần nỗ lực không ngừng.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh cá nhân, mà còn xây dựng một mạng lưới kết nối giữa các tài năng trẻ, nhà tài trợ, đơn vị truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước và toàn thể xã hội. Qua đó, những tấm gương "bền đam mê" được nhân rộng, tạo động lực để mọi người tin rằng chỉ cần đủ nhiệt huyết và kiên trì, mỗi cá nhân đều có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Các đại biểu tham gia chương trình chụp ảnh lưu niệm ẢNH: BTC

Năm nay, ban tổ chức đã nhận tổng số đề cử 17 dự án, cá nhân trong các lĩnh vực hoạt động xã hội, văn hóa - nghệ thuật, kinh doanh - khởi nghiệp, thể dục - thể thao, trong đó có 5 hồ sơ tự ứng cử.

Hội đồng xét chọn giải thưởng "Bền đam mê" đã họp, tập trung trí tuệ phân tích cụ thể, chi tiết từng hồ sơ, đối chiếu, so sánh thành tích của các hồ sơ đề cử, dựa trên các tiêu chí của giải thưởng và nhiều yếu tố, đã thống nhất cao để lựa chọn ra 6 dự án, cá nhân và 5 dự án khoa học - công nghệ thuộc nhóm nhà khoa học từng đạt "Quả cầu vàng" nổi bật được trao giải "Bền đam mê".

6 cá nhân tiêu biểu được trao giải thưởng là ai?

Nguyễn Thị Ngọc Tâm: là người khuyết tật, 21 năm qua đã mở "Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh" hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều em khuyết tật, mồ côi góp phần tạo nên mạng lưới học bổng, không gian đọc sách miễn phí cho cộng đồng.

Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo): là giọng ca trẻ say mê bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm, đưa làn điệu truyền thống đến gần hơn với khán giả, nhất là giới trẻ và đạt nhiều giải thưởng uy tín (trong đó có giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022).

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, trao giải cho ca sĩ Hà Myo ẢNH: BTC

Nghệ sĩ Võ Minh Quang: được mệnh danh là "thần đồng piano", Võ Minh Quang sớm khẳng định tài năng qua loạt giải thưởng âm nhạc quốc tế lẫn trong nước. Không chỉ miệt mài chinh phục những đỉnh cao mới, Minh Quang còn nỗ lực phổ biến âm nhạc cổ điển tới cộng đồng trẻ trong nước bằng các hoạt động hòa nhạc và chương trình giao lưu văn hóa.

Huấn luyện viên - Vận động viên Điền kinh Nguyễn Thị Oanh: là "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh từng chinh phục hàng loạt huy chương ở SEA Games và các giải quốc tế. Các nỗ lực của Oanh góp phần nâng tầm thể thao Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực, ý chí cho các bạn trẻ.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình ẢNH: BTC

VĐV Golf Nguyễn Anh Minh: hiện là tay golf giữ thứ hạng cao nhất của Việt Nam trên Bảng xếp hạng Nghiệp dư thế giới (WAGR), hạng 53 toàn cầu và hạng 5 châu Á. Anh Minh luôn có tình yêu cháy bỏng với môn golf, bền bỉ vượt qua những khó khăn, từ áp lực thi đấu, chấn thương, đến việc cân bằng giữa học tập và tập luyện.

Nguyễn Mỹ Linh: Với dự án kinh doanh tại tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mỹ Linh đóng góp quan trọng cho việc phát triển đặc sản trà Shan tuyết cổ thụ, mang lại sản phẩm nông nghiệp giá trị cao và đồng hành cùng đồng bào người Mông nâng cao thu nhập.

Trao giải thưởng cho 5 dự án của nhà khoa học trẻ

5 dự án khoa học - công nghệ thuộc nhóm nhà khoa học từng đoạt "Quả Cầu Vàng" nổi bật được trao giải thưởng:

TS Nguyễn Văn Sơn là giảng viên Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ nhiệm dự án "Mở rộng khả năng tiếp cận AI thông qua các kỹ thuật lấy dữ liệu làm trung tâm và nền tảng phát triển giải pháp AI" hướng đến xây dựng nền tảng giúp người dùng ít kinh nghiệm công nghệ vẫn có thể triển khai mô hình AI.

Chương trình vinh danh 5 nhà khoa học có công trình tiêu biểu đã từng được giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng

ẢNH: BTC

TS Lương Văn Thiện (giảng viên Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế quốc dân). Anh dẫn dắt dự án "ClinLM," ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hỗ trợ bác sĩ trong quyết định điều trị bệnh tim mạch và tuyến giáp.

TS Phạm Huy Hiệu (giảng viên tại VinUni và chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe thông minh VinUni-Illinois). Anh phát triển dự án "Hệ thống AI dự đoán nguy cơ đột quỵ và kiểm soát huyết áp cá thể hóa," hợp tác cùng Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai.

TS Ngô Ngọc Hải (nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu hệ Gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Anh chủ trì dự án "Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ sinh thái và đa dạng nguồn gen các loài bò sát quý hiếm tại ven biển, hải đảo phía bắc".

TS Trần Ngọc Quang (nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc Nano và phân tử, ĐHQG TP.HCM). Anh triển khai dự án "Chuyển đổi nhựa rác thải PET thành vật liệu MOFs làm điện cực dương trong công nghệ điện phân nước sản xuất nhiên liệu hydro xanh".