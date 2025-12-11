Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Hà Nhi nói lý do không còn nhắc về người yêu cũ

Minh Hy
Minh Hy
11/12/2025 07:17 GMT+7

Để đánh dấu chặng đường 10 năm theo đuổi nghệ thuật, ca sĩ Hà Nhi không chỉ cho ra mắt MV mới mà còn phát hành album với nhiều ca khúc mang màu sắc khác. Đây cũng là bước chuyển mình của cô sau thời gian hát về đề tài người yêu cũ.

Hà Nhi 'lột xác' sau 10 năm

Ngày 10.12, Hà Nhi chính thức giới thiệu đến khán giả ca khúc Mình nên là tri kỷ, một sáng tác của nhạc sĩ Chung Thanh Duy. Đây là ca khúc chủ đề cho album Tri kỷ của cô. Theo Hà Nhi, sản phẩm âm nhạc lần này là một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của cô trong âm nhạc. Giọng ca Chưa quên người yêu cũ mong muốn khán giả nhìn thấy một "cái tôi" khác cũng như một cách nghĩ khác của cô về tình yêu.

Ca sĩ Hà Nhi nói lý do không còn nhắc về người yêu cũ - Ảnh 1.

Hà Nhi bắt tay với "anh tài" Kiên Ứng trong MV mới

Ảnh: NVCC

Ca sĩ Hà Nhi chia sẻ: "Tôi nghĩ nếu mình cứ tiếp tục ballad để chắc có thêm vài bản hit nữa thì cũng được thôi nhưng như vậy có khác gì tự đóng khung chính mình.Tôi chọn dòng nhạc sôi động hơn vì mình cần một phiên bản khác của bản thân, kể cả khi phải chấp nhận rủi ro. Nếu khán giả chưa quen, mình sẵn sàng để họ quen từ từ. Tuy nhiên Hà Nhi chắc chắn một điều họ sẽ thấy thú vị vì âm nhạc lần này mang đến cho họ sự hoài niệm nhưng vẫn hiện đại". Và tinh thần của Hà Nhi được cô thể hiện đậm nét trong ca khúc mới. Nữ ca sĩ 9X mang đến cho người nghe một bài hát có tiết tấu nhanh, nhịp nhàng và phần lời bài hát cũng tươi sáng hơn.

'Bạc đầu' vì làm album

Theo Hà Nhi, khán giả thường nhìn thấy cô có phần ủy mị, sướt mướt khi thể hiện những bản ballad như Chưa quên người yêu cũ, Tội cho em, Vì em chưa bao giờ khóc... nhưng lại ít thấy được sự hoạt náo của cô. Vì vậy, trong album Tri kỷ, ca sĩ người Nghệ An mong muốn bộc lộ cá tính này nhiều hơn.

Ca sĩ Hà Nhi nói lý do không còn nhắc về người yêu cũ - Ảnh 2.

Hà Nhi muốn thoát khỏi "vùng an toàn" để bộc lộ một cái tôi cá tính, đầy màu sắc của mình

Ảnh: NVCC

"Tôi nghĩ tri kỷ còn khó hơn người yêu. Người yêu có thể đến và có thể đi nhưng tri kỷ là người ở lại, dù mình có còn yêu nhau hay không. Có những mối quan hệ không gọi là yêu nữa, nhưng nếu mất đi thì lại đau hơn cả chia tay. Với Nhi, tri kỷ không phải là yêu theo cách khác mà là yêu ở một tầng rất khác", Hà Nhi giải thích lý do không còn nhắc về người yêu cũ trong âm nhạc.

Mặt khác, Hà Nhi thừa nhận đối diện với không ít áp lực khi thực hiện album đầu tiên sau 10 năm làm nghề. Ban đầu cô tưởng rằng đây là việc trong tầm tay và có thể chịu đựng được mọi vất vả, áp lực. Tuy nhiên, cô cho biết mình "bạc đầu" vì thực hiện "đứa con tinh thần" này. Dẫu vậy, cô rất trân trọng nó vì đây là dấu mốc quan trọng, khép lại một chặng đường 10 năm nhiều thử thách và mở ra một giai đoạn mới rực rỡ, tự do và đúng với cá tính của Hà Nhi.

Ca sĩ Hà Nhi gặp sự cố, bật khóc trong đêm nhạc tại Đà Lạt

Ca sĩ Hà Nhi gặp sự cố, bật khóc trong đêm nhạc tại Đà Lạt

Trong đêm nhạc được tổ chức ở Đà Lạt, Hà Nhi bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ ruột. Bà chuẩn bị món quà nhỏ dành tặng con gái, khiến nữ ca sĩ rơi nước mắt vì xúc động.

