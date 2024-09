Ca sĩ Hà Nhi: Thấy bình thường khi bị nói từ thiện để ‘làm màu’

Hà Nhi chăm chỉ làm thiện nguyện vì quan niệm "cho đi là còn mãi" Ảnh: NVCC

Giọng ca Chưa quên người yêu cũ cho biết quan điểm sống “cho đi là còn mãi” đã theo cô nhiều năm qua. Khi được nhiều khán giả biết đến, ủng hộ các sản phẩm âm nhạc, Hà Nhi càng ý thức được việc bản thân phải tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Hà Nhi ưu tiên nhiều sự kiện ca nhạc cũng như chương trình từ thiện cho quê hương Nghệ An. Năm 2023, khi vùng quê Quỳ Châu, Kỳ Sơn bị bão lũ tàn phá nặng nề, nữ ca sĩ ủng hộ 100 triệu đồng để hỗ trợ các em nhỏ bị ảnh hưởng. Đồng thời, giọng ca 9X còn lập quỹ học bổng mang tên mình nhằm hỗ trợ cho các học sinh vượt khó tại trường cũ. Hà Nhi còn dùng doanh thu bán quà lưu niệm của đêm nhạc She in Shine góp vào Quỹ trẻ em nghèo hiếu học.

Hà Nhi hướng sự quan tâm đến các em nhỏ trong hành trình làm thiện nguyện Ảnh: NVCC

Gần đây nhất, khi miền Bắc phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai bão lũ, Hà Nhi hỗ trợ 50 triệu đồng. Đồng thời, cô còn trao tặng 20.000 cuốn vở và các đồ tiếp tế cần thiết (tương đương khoảng 150 triệu đồng) cho trẻ em Cao Bằng để tiếp tục con đường học tập. Ngoài ca hát phục vụ khán giả, Hà Nhi mong muốn lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ cộng đồng bằng vật chất và tinh thần.

Theo Hà Nhi, nghệ sĩ đóng vai trò lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. “Sức ảnh hưởng của họ giúp kết nối và lan tỏa các hoạt động từ thiện đến mọi người, tạo ra một chuỗi “hiệu ứng domino” của sự sẻ chia. Tại sao chúng ta không lan tỏa khi có thể biến giá trị của sự tử tế tăng dần lên theo cấp số nhân”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Về chuyện bị nói từ thiện để làm màu, Hà Nhi thấy bình thường. Bởi cô cho rằng: “Mình làm việc tốt mà, nên nếu có ai muốn hiểu nhầm thì tôi cũng không ngại. Nghệ sĩ làm từ thiện cũng giống như mình trồng cây, trồng cây ở đâu mà có bóng mát, có trái ngọt cho đời là vui rồi. Ai nhìn vào mà thấy cái cây đó đẹp quá thì cũng mừng, vì đó là động lực để trồng thêm nhiều cây khác nữa”.