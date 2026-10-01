Ca sĩ Hồ Văn Cường ra sao sau 10 năm đi hát?

Chương trình ghi dấu chặng đường 10 năm của Hồ Văn Cường từ cậu bé hát dân ca được biết đến ở Vietnam Idol Kids đến hình ảnh nam ca sĩ ở tuổi trưởng thành, đồng thời là lời tri ân anh gửi đến những khán giả đã đồng hành suốt một thập kỷ.

Từ một cậu bé yêu dân ca, rụt rè và từng bật khóc trên sóng truyền hình năm 2016, Hồ Văn Cường từng bước bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và duy trì hoạt động nghệ thuật suốt 10 năm qua.

Đêm nhạc được tổ chức tại Nhà hát Bến Thành, có sức chứa hơn 1.000 khán giả Ảnh: NVCC

Hồ Văn Cường sau 10 năm đi hát

Dịp này, Hồ Văn Cường lần đầu chia sẻ về một cơ duyên trước khi đến với Vietnam Idol Kids. Nam ca sĩ cho biết năm đó anh từng đăng ký và vượt qua một vòng tuyển chọn của một cuộc thi khác. Tuy nhiên, người quen hỗ trợ đăng ký không biết anh đã trúng tuyển. Sau đó, Hồ Văn Cường thử sức tại Vietnam Idol Kids 2016, nơi hình ảnh cậu bé có giọng hát dân ca mộc mạc nhanh chóng được khán giả chú ý.

Ở tuổi 13, Hồ Văn Cường gần như chưa ý thức được sự yêu thương mà mình nhận được từ công chúng. Trong những ngày tham gia cuộc thi, cậu bé chỉ tập trung học bài, tập hát và biểu diễn theo hướng dẫn của các cô chú trong chương trình. Nhiều năm sau, khi xem lại những hình ảnh cũ, anh mới dần hiểu hơn về tình cảm khán giả từng dành cho mình.

Trong hình ảnh vừa được hé lộ, Hồ Văn Cường không còn xuất hiện với khuôn hình quen thuộc gắn với âm nhạc dân ca. Thay vào đó, ê kíp lựa chọn một diện mạo trưởng thành, hiện đại hơn Ảnh: NSX

Từ hình ảnh rụt rè ngày nào, Hồ Văn Cường cho biết anh từng có một thời gian dài tự ti và khép kín. Vì vậy, 10 năm qua không chỉ là quãng thời gian làm nghề mà còn là quá trình anh học cách đứng trên sân khấu, thích nghi với môi trường nghệ thuật và tự tin hơn với lựa chọn của mình.

Chọn tên Bước cho liveshow, Hồ Văn Cường muốn kể lại hành trình từ cậu bé bước vào giới giải trí năm 2016 đến những trải nghiệm, thử thách trong quá trình làm nghề. Sau 10 năm, anh kỳ vọng tiếp tục có những bước tiến mới trên con đường âm nhạc.

“Tôi mong chặng đường phía sau cột mốc 10 năm, với hình ảnh một chàng trai trưởng thành hơn, sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và đón nhận của khán giả”, anh nói.

Thời gian gần đây, Hồ Văn Cường tập trung luyện tập, chuẩn bị thể lực và hoàn thiện danh sách ca khúc cho liveshow. Nam ca sĩ cũng tham gia cùng ê kíp trong quá trình xây dựng ý tưởng, nội dung chương trình, với mong muốn dùng âm nhạc để kể lại những dấu mốc và ký ức trong chặng đường đã qua.