Ca sĩ Jon Bon Jovi ngăn cản người phụ nữ nhảy cầu ở Nashville

Đoạn video được ghi vào hôm 10.9 và chia sẻ trên YouTube cho thấy chủ nhân bản hit Livin' on a Prayer - Jon Bon Jovi (62 tuổi) - từ từ tiến đến gần một người phụ nữ đang đứng bên ngoài lan can ở phần dành cho người đi bộ trên cầu John Seigenthaler nổi tiếng tại thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ).

Ca sĩ, nhạc sĩ Jon Bon Jovi, thủ lĩnh nhóm nhạc rock Bon Jovi ẢNH: PAGE SIX

Thời điểm đó, Jon Bon Jovi tình cờ đang quay MV ca khúc People's House. Anh và ê kíp để ý thấy người phụ nữ đứng ở mép ngoài lan can của cây cầu và nắm chặt tay vịn.

Jon Bon Jovi dừng lại cách người phụ nữ khoảng 1 mét và bắt đầu nói chuyện với cô ấy trước khi tiến lại gần hơn cùng một người qua đường khác.

Không rõ họ nói gì, nhưng ca sĩ và người kia dường như đã thuyết phục người phụ nữ muốn tự tử từ bỏ ý định. Đoạn video cho thấy cả hai người này giúp người phụ nữ trở lại phía trong lan can trước khi nói chuyện thêm với cô ấy. Sau đó, cả ba người rời đi.

Video ca sĩ Jon Bon Jovi cứu người phụ nữ trên cầu John Seigenthaler - Nguồn video được Sở Cảnh sát Metropolitan Nashville chia sẻ

Một nguồn tin thân cận xác nhận với Page Six rằng Jon Bon Jovi tình cờ đang quay MV ca nhạc thì nhìn thấy người phụ nữ đau khổ.



Nguồn tin cũng cho biết nam ca sĩ được đào tạo chuyên sâu về cách tương tác với những người đang gặp khủng hoảng nhờ Quỹ Jon Bon Jovi Soul của anh.

Theo trang web của Jon Bon Jovi Soul, mục đích của tổ chức là "nhận ra và phát huy tối đa tiềm năng ở những người bị ảnh hưởng bởi nạn nghèo đói và vô gia cư bằng cách hỗ trợ thiết lập các chương trình cung cấp thực phẩm và nhà ở giá rẻ, các dịch vụ xã hội và chương trình đào tạo nghề".

Jon Bon Jovi và một người khác tiếp cận ngưới phụ nữ có ý định tự tử ẢNH: PAGE SIX

Người trong cuộc xác nhận nam ca sĩ nhạc rock không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến hành động anh hùng của mình vì tôn trọng quyền cá nhân của người đang trong tình trạng đau khổ và dễ bị tổn thương.

Sở Cảnh sát Metropolitan Nashville đã ca ngợi hành động tử tế của Jon Bon Jovi trong bài đăng trên tài khoản Facebook của sở hôm 11.9, viết rằng: "Jon Bon Jovi đã giúp thuyết phục cô ấy trèo qua lan can cầu bắc qua sông Cumberland để đến nơi an toàn". Cảnh sát trưởng Nashville John Drake nói thêm: "Tất cả chúng ta đều phải chung tay giúp đỡ nhau giữ an toàn".